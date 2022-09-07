Таллиннский марафон пройдет с 9 по 11 сентября

Популярнейший в Эстонии массовый «Таллиннский осенний забег» впервые прошел в 2000 году и привлек к участию 1869 любителей бега. За более чем 20-летнюю историю в нем приняло участие уже четверть миллиона любителей бега.

В 2018 году был установлен рекорд: в Таллиннском марафоне и в Осеннем забеге приняли участие, в общей сложности, 23 940 бегунов и любителей спорта из 67 стран. Организация Таллиннского марафона, поднявшегося до уровня массового забега века, получила высокую оценку Конгресса Ассоциации международных марафонов и пробегов AIMS, проходившего в эстонской столице в то же время.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Таллиннский марафон прошел в измененном формате – как виртуальный забег. Мероприятие вошло в историю как крупнейшее виртуальное спортивное мероприятие в стране, на котором на все запланированные дистанции зарегистрировалось около 12 000 участников. За пределами Эстонии виртуальный Таллиннский марафон привлек более полутора тысяч любителей бега из 53 стран.

В этом году в традиционную программу Таллиннского марафона и Осеннего забега войдут десятикилометровая дистанция RIMI, полумарафон (21,1 км) и классический марафон (42,2 км). Также обязательно будут продолжены виртуальные забеги: комбо-марафон и прочие виртуальные забеги в рамках Таллиннского марафона пройдут с 1 по 30 сентября.