Генеральный прокурор уволил двух прокуроров-сожителей

Во вторник Пармас подписал приказ об увольнении двух прокуроров в связи с утратой доверия. Аро Сийнмаа и Кайре Хянилен работали с 1993 года.

Утрата доверия произошла из-за того, что Сийнмаа и Хянилен препятствовали расследованию обстоятельств одного из дел. Они удалили из своей почты электронные письма, которые имели важное значение для установления деталей преступления. Выяснилось также, что они вмешались в уголовное производство, которое вел другой прокурор, и дали советы подозреваемому, который был их знакомым, как сформировать позицию защиты.

Как пояснил Пармас, после такого поступка их дальнейшее пребывание на должностях прокуроров исключено. «И Аро Сийнмаа, и Кайре Хянилен заслуженные прокуроры, долгое время работавшие в учреждении и участвовавшие в раскрытии многих тяжких и сложных преступлений. Однако борьба с преступностью невозможна, если общество не может доверять прокуратуре. После подобного поведения единственно возможным моим решением было прекратить с ними трудовые отношения», – пояснил генпрокурор Пармас.

Последним рабочим днем Аро Сийнмаа и Кайре Хянилен в прокуратуре было шестое сентября. Уголовные производства, которые они вели, продолжат другие прокуроры.

В отношении Сийнмаа недавно было прекращено уголовное дело

Только на позапрошлой неделе прокуратура и КаПо объявили о прекращении уголовного дела в отношении прокурора Сийнмаа.