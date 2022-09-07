Генеральный прокурор Андрес Пармас освободил от занимаемой должности двух прокуроров из Южной окружной прокуратуры. Причина – утрата доверия.
Генеральный прокурор уволил двух прокуроров-сожителей
Во вторник Пармас подписал приказ об увольнении двух прокуроров в связи с утратой доверия. Аро Сийнмаа и Кайре Хянилен работали с 1993 года.
Утрата доверия произошла из-за того, что Сийнмаа и Хянилен препятствовали расследованию обстоятельств одного из дел. Они удалили из своей почты электронные письма, которые имели важное значение для установления деталей преступления. Выяснилось также, что они вмешались в уголовное производство, которое вел другой прокурор, и дали советы подозреваемому, который был их знакомым, как сформировать позицию защиты.
Как пояснил Пармас, после такого поступка их дальнейшее пребывание на должностях прокуроров исключено. «И Аро Сийнмаа, и Кайре Хянилен заслуженные прокуроры, долгое время работавшие в учреждении и участвовавшие в раскрытии многих тяжких и сложных преступлений. Однако борьба с преступностью невозможна, если общество не может доверять прокуратуре. После подобного поведения единственно возможным моим решением было прекратить с ними трудовые отношения», – пояснил генпрокурор Пармас.
Последним рабочим днем Аро Сийнмаа и Кайре Хянилен в прокуратуре было шестое сентября. Уголовные производства, которые они вели, продолжат другие прокуроры.
В отношении Сийнмаа недавно было прекращено уголовное дело
Только на позапрошлой неделе прокуратура и КаПо объявили о прекращении уголовного дела в отношении прокурора Сийнмаа.
22 декабря прошлого года КаПо задержала Сийнмаа, которого дважды подозревали в даче ложных показаний. Согласно выдвинутому обвинению, он дал ложные показания в рамках производства по делу о проступке, где он был допрошен в качестве свидетеля. Сийнмаа был освобожден в тот же день после завершения процессуальных действий.
После проверки всех обстоятельств однозначно установить факт дачи прокурором заведомо ложных показаний не удалось, в связи с чем надзорный отдел прокуратуры закрыл уголовное производство в отношении него в конце прошлого месяца, сообщила 26 августа госпрокуратура.
Субординация вызывала сомнения
В 2013 году Postimees писал, что прокуроры Аро Сийнмаа и Кайре Хянилен имеют личные отношение и являются спутниками жизни по отношению друг у другу.
В то время Postimees выяснял, насколько совместимо с законом то, что Сийнмаа работает подчиненной своего партнера, главного прокурора Хянилен. Был сделан вывод, что, хоть это и сомнительно с этической точки зрения, отношения между сотрудниками не противоречат закону.
Аро Сийнмаа и Кайре Хянилен ранее становились прокурорами года. Сийнмаа получил звание прокурора года в 2005 году, а Хяанилене – в 2008 году.