«Гражданин М»: как себя чувствует российская политэмиграция?

Сегодня в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» политэмигрант из России Евгения Чирикова, которая теперь занимается оказанием помощи прибывающим через Россию в Эстонию украинским беженцам. По ее словам, многих в Эстонию не пускают. Поговорим также о санкциях в отношении граждан России, нашумевших заявлениях местных русскоязычных политиков и ситуации в эмигрантской среде общественных активистов и политиков из России, которые теперь обосновались в Европе.