Сегодня в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» политэмигрант из России Евгения Чирикова, которая теперь занимается оказанием помощи прибывающим через Россию в Эстонию украинским беженцам. По ее словам, многих в Эстонию не пускают. Поговорим также о санкциях в отношении граждан России, нашумевших заявлениях местных русскоязычных политиков и ситуации в эмигрантской среде общественных активистов и политиков из России, которые теперь обосновались в Европе.
«Гражданин М»: как себя чувствует российская политэмиграция?
«Гражданин М»: как себя чувствует российская политэмиграция?
Чирикова возглавляла «Движение в защиту Химкинского леса», занималась предпринимательством и оппозиционной политикой в России. Получила награду «Храбрая женщина» (2011) и является лауреатом премии Голдманов в области охраны окружающей среды (2012). Была вынуждена покинуть Россию из-за репрессивных действий властей и угрозы жизни. С 2015 года живет вместе со своей семьей в Эстонии. Чирикова активно участвует в работе разных форматов сотрудничества, которые объединяют российских демократов.