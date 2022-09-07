Видео ⟩ Гражданка России Евгения Чирикова: в Эстонии у меня свой хутор, и этим оркам я его не отдам!

На вопрос, покинет ли она Эстонию в случае расширения путинской агрессии, Чирикова ответила твердо: «Часть моей семьи – это люди, которые тут же будут призваны в эстонскую армию. Как я могу бросить членов своей семьи? Мы для себя поняли, что мы больше никуда не двигаемся. Я считаю Эстонию своей второй родиной. У меня здесь есть хутор, мы с мужем отремонтировали дом, и я его оркам не отдам! Мы будем биться!»