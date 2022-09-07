Сегодня в эфире передачи «Гражданин М» была экспатриантка и экологическая активистка из России Евгения Чирикова, которая теперь занимается оказанием помощи прибывающим в Эстонию украинским беженцам. Чирикова ответила на все основные аргументы в защиту инициативы по запрету на въезд граждан России в ЕС, а также рассказала, что происходит в эмигрантской среде активистов и политиков из России, которые теперь обосновались в Европе. Смотрите видео!
Видео ⟩ Гражданка России Евгения Чирикова: в Эстонии у меня свой хутор, и этим оркам я его не отдам!
На вопрос, покинет ли она Эстонию в случае расширения путинской агрессии, Чирикова ответила твердо: «Часть моей семьи – это люди, которые тут же будут призваны в эстонскую армию. Как я могу бросить членов своей семьи? Мы для себя поняли, что мы больше никуда не двигаемся. Я считаю Эстонию своей второй родиной. У меня здесь есть хутор, мы с мужем отремонтировали дом, и я его оркам не отдам! Мы будем биться!»
Чирикова возглавляла «Движение в защиту Химкинского леса», занималась предпринимательством и оппозиционной политикой в России. Получила награду «Храбрая женщина» (2011) и является лауреатом премии Голдманов в области охраны окружающей среды (2012). Была вынуждена покинуть Россию из-за репрессивных действий властей и угрозы жизни. С 2015 года вместе с семьей живет в Эстонии. Чирикова активно участвует в работе разных форматов сотрудничества, объединяющих российских демократов.