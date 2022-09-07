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ЕС планирует установить максимальную цену на электроэнергию

Эркки Эрилайд
ЕС планирует установить максимальную цену на электроэнергию
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Электрическая сеть.
Электрическая сеть. Фото: Эльмо Рииг/Sakala

Как сообщает Financial Times, проект предложений Европейской комиссии по снижению цен на энергоносители включает в себя рекомендацию, чтобы государства ЕС установили максимальную цену в размере 200 евро за мегаватт-час для производителей электроэнергии, которые не используют в своем производстве газ.

Это означает, что будет установлен потолок цен на электроэнергию, получаемую от ветряных, атомных и угольных электростанций. Ограничение цены установлено в проекте предложений Комиссии. ЕС предпринимает усилия по смягчению энергетического кризиса, вызванного войной в Украине.

Текущая цена на электроэнергию в Германии составляет более 450 евро за мегаватт-час. Однако в Эстонии сегодняшняя средняя биржевая цена составляет 385 евро за мегаватт-час. Оптовые цены на электроэнергию взлетели, потому что они привязаны к цене на газ, независимо от того, произведена ли электроэнергия при помощи газа или каким-то другим способом. Цены на газ примерно в 10 раз выше, чем в средний показатель последнего десятилетия.

В проекте Комиссии говорится, что такой потолок цен будет имитировать биржевые цены, которых можно было бы ожидать, если бы глобальные цепочки поставок функционировали нормально и не зависели бы от перебоев с поставками газа. Также потолок цен должен быть достаточно высоким, чтобы не препятствовать будущим инвестициям в технологии, не производящие газ.

В документе также рекомендуется поставить цель сократить потребление электроэнергии на 5 процентов в часы пик.

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