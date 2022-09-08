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МНЕНИЕ ⟩ Не нужны нам «детские» налоги

Яанус Нурмоя
, общественный деятель
Не нужны нам «детские» налоги
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Яанус Нурмоя.
Яанус Нурмоя. Фото: Arvet Mägi
  • Сумма выплат на ребенка не должна быть меньше среднемесячных расходов
  • Необходимо сформировать у семьи чувство уверенности в завтрашнем дне

Директор Института исследований общества Тартуского университета Пеэтер Эспак недавно снова писал об идее ввести дополнительный налог для повышения семейных пособий. Уже не как «налог на бездетность» в силу оскорбительности этой формулировки, а как налог на детские пособия. Однако речь все равно о семьях, в которых нет детей.

Я предлагаю более универсальное и менее бюрократическое решение – дополнительный солидарный налог для всех. Просто в семьи с детьми он будет возвращаться в виде детских пособий для покрытия текущих расходов, а бездетные семьи не почувствуют пренебрежительного отношения, поскольку налог будут платить все.

Солидарный налог будет обеспечивать одно-единственное детское пособие, которое гарантирует достойную жизнь. Конечно, я не имею в виду пособия для детей с особыми потребностями или пособия, связанные с рождением ребенка, его отправкой в школу и т. д. Но если члены семьи по отдельности получают свои пособия, нет смысла дробить детские пособия по цели расходов.

Чтобы размер семейного пособия возрастал кратно количеству детей, можно применить универсальную формулу. Например, установить индексируемую базовую ставку, которая будет умножаться на 1 + n/10, где n – количество детей в семье. Это значит, что в семье с десятью детьми пособие на каждого ребенка будет составлять двойную базовую ставку, а в семье с пятью детьми – полторы. Так можно избежать неразберихи с видовым разнообразием пособий.

В будущем нам следует двигаться к всеобщему безусловному пособию, попросту говоря – к зарплате гражданина, которая позволит уменьшить государственный аппарат. К этой мере так или иначе толкает перспектива сокращения рабочих мест. Почему бы не начать испытания этого «спасательного жилета» с упрощения системы детских пособий и их повышения?

Я предложил бы назвать этот порядок «национальной системой единения» (налог на единение и зарплата единения). Такое название апеллирует к солидарности во имя общего блага, которое состоит в повышении рождаемости эстонского населения как минимум до уровня самовоспроизводства, чтобы гарантировать сохранение эстонского народа. Для этого требуются предпосылки, одной из которых является чувство уверенности эстонских семей в завтрашнем дне.

Сумма, выплачиваемая на каждого ребенка, должна быть не меньше стандартных среднемесячных расходов. С апреля текущего года эта сумма составляет 418,40 евро. На ее основании назначаются алименты после распада семьи (базовая сумма алиментов составляет половину стандартных расходов). Я считаю, что с этой суммы должна отсчитываться и минимальная зарплата гражданина в Эстонии. Какой она может стать с апреля следующего года после индексации – этого, к сожалению, не знает никто. Инфляция потрудилась так усердно, что уровень цен в Эстонии по состоянию на июль 2022 года достиг 89 процентов от уровня цен во Франции, 91 процента от уровня цен в Германии и 97 процентов от уровня цен в Италии и Испании.

Хорошо, если зарплаты и налоговые поступления не будут отставать от темпа роста цен. Опираясь на прошлогодние данные, осмелюсь утверждать, что детское пособие в размере средних стандартных расходов (детское пособие единения) покроет налог на единение в размере 8 процентов без не облагаемой налогом доли, но только в том случае, если мы хотим сохранить систему родительской зарплаты. Если отказаться от нее и направить освободившиеся средства на зарплату единения, должно хватить и налога в размере 6 процентов. Привлечение взрослых до 24 лет могло бы увеличить ставки еще на один-два процента.

Если внедрять систему единения, которая охватит всех жителей страны, исчезнет необходимость держаться за родительскую зарплату, носящую временный характер.

А теперь умножьте 418,40 евро на количество своих детей и сравните полученный результат с общей суммой существующих семейных пособий. Или с суммой выплачиваемых членами семьи налогов, добавив к ним налог на единение в размере 6 или 8 процентов. Например, у вас три ребенка. Тогда общая сумма выплачиваемого на детей пособия единения будет равняться 1255,20 евро. Если зарплата обоих родителей составляет 2241 евро, а налог на единение – 8 процентов, то без учета страхования от безработицы, II пенсионной ступени и налогов, которые платит работодатель (социальный налог и так далее), налоговая нагрузка семьи будет равна нулю, потому что подоходный налог и налог на единение всех членов семьи будут равняться пособию единения, которое выплачивается на детей.

Если внедрять систему единения, которая охватит всех жителей страны (зарплату гражданина), исчезнет необходимость держаться за родительскую зарплату, которая и так носит временный характер. Сэкономить получится и на ряде функций Кассы по безработице, и на других социальных пособиях. Если же говорить только о системе детских пособий, возникает резонный вопрос: зачем взыскивать алименты и тратиться на охоту за должниками, если детское пособие будет покрывать элементарные расходы, а все мы для этого будем платить налоги?

Финансовая зависимость на фоне плохих отношений – вот что такое алименты. Разорвать эти отношения полностью – значит обрести личную свободу. Очевидно, повышение детских пособий (не говоря уже о введении зарплаты гражданина) позволит это сделать. Тут стоит подумать над тем, должна ли система единения охватывать всех законных жителей страны (например, на основании ценза оседлости) или только граждан Эстонской Республики. Этот вопрос требует обсуждения.

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