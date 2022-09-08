МНЕНИЕ ⟩ Не нужны нам «детские» налоги

Я предложил бы назвать этот порядок «национальной системой единения» (налог на единение и зарплата единения). Такое название апеллирует к солидарности во имя общего блага, которое состоит в повышении рождаемости эстонского населения как минимум до уровня самовоспроизводства, чтобы гарантировать сохранение эстонского народа. Для этого требуются предпосылки, одной из которых является чувство уверенности эстонских семей в завтрашнем дне.

Сумма, выплачиваемая на каждого ребенка, должна быть не меньше стандартных среднемесячных расходов. С апреля текущего года эта сумма составляет 418,40 евро. На ее основании назначаются алименты после распада семьи (базовая сумма алиментов составляет половину стандартных расходов). Я считаю, что с этой суммы должна отсчитываться и минимальная зарплата гражданина в Эстонии. Какой она может стать с апреля следующего года после индексации – этого, к сожалению, не знает никто. Инфляция потрудилась так усердно, что уровень цен в Эстонии по состоянию на июль 2022 года достиг 89 процентов от уровня цен во Франции, 91 процента от уровня цен в Германии и 97 процентов от уровня цен в Италии и Испании.