МНЕНИЕ ⟩ Не нужны нам «детские» налоги

Если внедрять систему единения, которая охватит всех жителей страны, исчезнет необходимость держаться за родительскую зарплату, носящую временный характер.
А теперь умножьте 418,40 евро на количество своих детей и сравните полученный результат с общей суммой существующих семейных пособий. Или с суммой выплачиваемых членами семьи налогов, добавив к ним налог на единение в размере 6 или 8 процентов. Например, у вас три ребенка. Тогда общая сумма выплачиваемого на детей пособия единения будет равняться 1255,20 евро. Если зарплата обоих родителей составляет 2241 евро, а налог на единение – 8 процентов, то без учета страхования от безработицы, II пенсионной ступени и налогов, которые платит работодатель (социальный налог и так далее), налоговая нагрузка семьи будет равна нулю, потому что подоходный налог и налог на единение всех членов семьи будут равняться пособию единения, которое выплачивается на детей.
Если внедрять систему единения, которая охватит всех жителей страны (зарплату гражданина), исчезнет необходимость держаться за родительскую зарплату, которая и так носит временный характер. Сэкономить получится и на ряде функций Кассы по безработице, и на других социальных пособиях. Если же говорить только о системе детских пособий, возникает резонный вопрос: зачем взыскивать алименты и тратиться на охоту за должниками, если детское пособие будет покрывать элементарные расходы, а все мы для этого будем платить налоги?
Финансовая зависимость на фоне плохих отношений – вот что такое алименты. Разорвать эти отношения полностью – значит обрести личную свободу. Очевидно, повышение детских пособий (не говоря уже о введении зарплаты гражданина) позволит это сделать. Тут стоит подумать над тем, должна ли система единения охватывать всех законных жителей страны (например, на основании ценза оседлости) или только граждан Эстонской Республики. Этот вопрос требует обсуждения.