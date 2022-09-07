Украинские хакеры вычисляют врага, используя фотографии красивых девушек

По словам Кныша, хакеры использовали поддельные профили, чтобы заманить российских солдат в ловушку. Они просят их отправить фотографии, по которым хакеры выясняют геолокацию и передают украинским военным. Для этого необязательно должно быть включено определение геопозиции на телефоне – достаточно увидеть какой-либо ориентир или видимую на заднем плане деталь, связанную с конкретной локацией, как это было при подбитии военного корабля в Бердянске, или выяснить сетевую информацию, дающую некоторую информацию о месте съемки.

Кныш рассказал, что русские присылают массу всяких «доказательств» того, какие они крутые воины, на основании которых можно также многое узнать об их боевой технике. По словам хакера, его команда помогла установить точное местонахождение российской военной базы возле оккупированного города Мелитополь на юге Украины, которая на следующий день была взорвана украинской артиллерией. The Financial Times отмечает, что им пока не удалось найти никаких прямых фактов по этому поводу, которые подтверждали бы слова хакерской группировки. Тем не менее есть несколько подтвержденных случаев, когда вражеская цель была обнаружена и уничтожена на основании сообщений в социальных сетях. Так, штаб вагнеровцев в Украине был поражен ракетой HIMARS после того, как российский пропагандист опубликовал в соцсетях фотографии около этого здания.