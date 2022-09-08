Куннас: шумом под Херсоном украинцы маскировали подготовку наступления под Харьковом

В общем, мораль населения страны-противника такими мерами обычно сломить не удается. Более вероятно, что в результате таких атак будет вызван как раз моральный подъем среди людей в стране врага. Крым же является оккупированной агрессором территорией Украины, поэтому такие атаки являются абсолютно оправданными. По российской же территории украинские силы ударов не наносят, и это очень правильное решение, потому что Путину такие удары могли бы сыграть только на руку. Он же любит все время повторять, что это не Россия напала на Украину, а Украина напала на Россию.
- Некоторые эксперты высказывают предположения, что цели в Крыму могли быть поражены украинскими силами с помощью такого оружия и боеприпасов, официально о поставках которых не сообщалось. Считается, что ракет, с помощью которых можно поражать цели на расстоянии в триста километров, у Украины нет, но попадания в Крыму вызывают у некоторых людей мысли, что, возможно, у Украины есть и сверхдальние ракеты. Можно ли предположить, что не обо всех поставках вооружений Украине есть официальная информация и некоторые типы вооружений союзники поставляют Киеву без огласки?
- Да, точность поражения целей в Крыму дает основания для таких догадок. Системы HIMARS c имеющимися у Украины сейчас боеприпасами к ним могли бы помочь украинцам поразить эти цели с расстояния в семьдесят километров, но тут очевидно, что эти ракеты прилетели с куда большего расстояния. А вот ракеты ATACMS, которых пока у Украины, согласно официальным данным, нет, могли бы справиться с решенными в Крыму задачами.
Теоретически украинцы могли бы поразить российские военные аэродромы в Крыму и с помощью советского комплекса «Точка-У», то есть это возможно в смысле дальности, однако эти комплексы никак не назовешь высокоточным оружием, а точность попадания в цели в Крыму была исключительно высокой. Поэтому высказываемые аналитиками предположения рождаются не на пустом месте. Ясно же, что украинцы не могли бы сейчас поражать цели в Крыму с ракетами дальностью действия в семьдесят километров.
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