Я много размышлял о том, как я бы поступил на месте украинского военного командования, где я бы решил предпринять неожиданное контрнаступление. И, честно говоря, этот район в Харьковской области ни разу не пришел мне в голову. Слишком уж спокойным и неприметным был этот участок фронта. И это подтверждает, что украинское командование нашло правильное место. Украинский Генштаб сделал отличный выбор. Было много поднято шума вокруг контрнаступления на юге, и это было сделано явно не случайно.

В то, что во время войны говорят обе стороны о своих планах, особенно верить не стоит. Очень редко бывает так, чтобы чья-то армия начала на самом деле вести такие действия, о которых уже было в открытую сказано. В соответствии с данным принципом себя сейчас ведут и обе стороны в этой войне, причем у украинцев лучше получается маскировать свои истинные намерения.

- Вчера главком ВСУ Валерий Залужный признал, что взрывы на российском военном аэродроме в Новофедоровке были результатом ракетного удара, нанесенного украинскими военными. Залужный указал на важность нанесения ударов по военным объектам России в тылу, чтобы россияне не воспринимали эту войну как что-то отдаленное. Ранее Украина ни разу открыто не говорила о своей причастности к таким атакам. Почему такое признание сделано именно сейчас?