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Куннас: шумом под Херсоном украинцы маскировали подготовку наступления под Харьковом

Павел Соболев
, журналист
Куннас: шумом под Херсоном украинцы маскировали подготовку наступления под Харьковом
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  • Российские войска спешно покидают Балаклею, чтобы не попасть в окружение
  • Отказ Украины от ударов по целям на российской территории базируется на историческом опыте
  • Можно допустить, что у Украины уже есть оружие, о поставках которого официально не сообщалось

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу (фракция EKRE), заместитель председателя парламентской комиссии по гособороне Лео Куннас среди прочего ответил на вопросы, касающиеся успехов украинской армии в Харьковской области, а также оружия, с помощью которого Украина могла поражать военные объекты РФ на территории Крыма.

- Продолжают поступать сообщения, что украинские войска ведут наступление под Харьковом. По не подтвержденным официально данным, им удалось окружить с севера и юга крупный опорный пункт российских сил — Балаклею. Много говорилось о том, что у России затормозилось наступление в Донецкой области, что Украина начинает контрнаступление в Херсонской области, но вдруг оказалось, что очень большая военная активность возникла в Харьковской области. Украинским силам удалось использовать фактор внезапности?

- Главные военные события в течение последних двух-трех дней действительно происходили в Харьковской области. Балакалея находится между Харьковом и Изюмом. До войны в Балаклее проживало примерно 26 000 человек, то есть нельзя сказать, что это совсем уж какой-то крошечный городок. До последнего времени это был очень тихий участок фронта. На протяжении последних нескольких месяцев там практически никаких активных боевых столкновений не наблюдалось.

Там базировались подразделения Росгвардии, то есть бывших Внутренних войск. Совершенно ясно, что боеспособность у этих подразделений существенно ниже, чем у регулярных частей российской армии. Украинские войска приблизились к Балакалее с севера, за короткий срок продвинувшись со своих позиций примерно на пятнадцать километров. Пока нет данных, полностью ли покинули оккупационные войска Балаклею, но даже российские источники подтверждают, что российские военные спешно отступают, потому что в противном случае они практически неминуемо попадут в окружение.

Сейчас ситуация такова, что дальнейшее наступление украинских сил в Харьковской области выглядит вполне вероятным. Украинцам уже удалось совершить прорыв, а российским частям там трудно покрывать всю ширину фронта. Я предполагаю, что украинская сторона сейчас будет подтягивать в Харьковскую область все больше и больше своих резервов.

- Британская разведка в очередной сводке о военной ситуации 7 сентября сообщила, что России приходится выбирать, наступать на востоке или защищаться на юге. Предполагается, что российская армия планирует направить свои основные усилия на наступление на Бахмут в Донецкой области. Но командиры сталкиваются с дилеммой, поскольку им приходится выбирать, развертывать ли оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от продолжающегося наступления Украины в Херсонской области. Хватает ли еще у агрессора сил и ресурсов для решения сразу двух задач?

- Если говорить о ситуации на юге, то минимальной задачей для украинской армии является достижение рубежа реки Днепр. Это не будет легкой задачей, потому что у российской стороны там есть сейчас ресурсы для того, чтобы эффективно держать оборону. Если Украине все же удастся на этом направлении как следует продвинуться, это сильно осложнит ту политику аннексии, которую хочет проводить Россия. Организовать эти фальшивые референдумы будет уже крайне трудно.

В Донецкой области наступление российских войск идет очень медленно. До Бахмута и Соледара, на которые российские военные нацелились, им идти еще довольно долго. Украинская армия там оказывает очень упорное сопротивление. Сейчас выглядит совершенно неправдоподобным, чтобы Россия могла решить свою задачу по выходу на административные границы Донецкой области до конца осени.

Однако самая большая интрига сейчас возникла именно вокруг того, чего сможет добиться украинская армия в Харьковской области, в районе Балаклеи. Тактический успех Украиной там уже достигнут. Через какое-то время станет ясно, сумеет ли украинская армия развить его до оперативного или даже стратегического уровня. Ответ на этот вопрос может появиться в течение двух-трех недель.

Я много размышлял о том, как я бы поступил на месте украинского военного командования, где я бы решил предпринять неожиданное контрнаступление. И, честно говоря, этот район в Харьковской области ни разу не пришел мне в голову. Слишком уж спокойным и неприметным был этот участок фронта. И это подтверждает, что украинское командование нашло правильное место. Украинский Генштаб сделал отличный выбор. Было много поднято шума вокруг контрнаступления на юге, и это было сделано явно не случайно.

В то, что во время войны говорят обе стороны о своих планах, особенно верить не стоит. Очень редко бывает так, чтобы чья-то армия начала на самом деле вести такие действия, о которых уже было в открытую сказано. В соответствии с данным принципом себя сейчас ведут и обе стороны в этой войне, причем у украинцев лучше получается маскировать свои истинные намерения.

- Вчера главком ВСУ Валерий Залужный признал, что взрывы на российском военном аэродроме в Новофедоровке были результатом ракетного удара, нанесенного украинскими военными. Залужный указал на важность нанесения ударов по военным объектам России в тылу, чтобы россияне не воспринимали эту войну как что-то отдаленное. Ранее Украина ни разу открыто не говорила о своей причастности к таким атакам. Почему такое признание сделано именно сейчас?

- Разумеется, и так ни у кого не было сомнений в том, что именно Украина осуществила все эти атаки в Крыму. Однако очень важно, что Украина не наносит удары по таким военным объектам в российском тылу, которые находятся на территории России. Если бы Украина стала атаковать цели на территории России, то, мне кажется, это никак не помогло бы украинцам в этой войне. История показывает, что это плохая тактика, потому что в таком случае общество страны-противника обычно только консолидируется вокруг власти своей страны и своей армии и начинает активнее поддерживать их действия. Если бы украинские ракеты прилетали бы куда-то в Белгородской или Курской областях, это, вероятно, заставило бы поддерживать войну и какую-то часть тех россиян, кто сейчас войну не поддерживает.

В общем, мораль населения страны-противника такими мерами обычно сломить не удается. Более вероятно, что в результате таких атак будет вызван как раз моральный подъем среди людей в стране врага. Крым же является оккупированной агрессором территорией Украины, поэтому такие атаки являются абсолютно оправданными. По российской же территории украинские силы ударов не наносят, и это очень правильное решение, потому что Путину такие удары могли бы сыграть только на руку. Он же любит все время повторять, что это не Россия напала на Украину, а Украина напала на Россию.

- Некоторые эксперты высказывают предположения, что цели в Крыму могли быть поражены украинскими силами с помощью такого оружия и боеприпасов, официально о поставках которых не сообщалось. Считается, что ракет, с помощью которых можно поражать цели на расстоянии в триста километров, у Украины нет, но попадания в Крыму вызывают у некоторых людей мысли, что, возможно, у Украины есть и сверхдальние ракеты. Можно ли предположить, что не обо всех поставках вооружений Украине есть официальная информация и некоторые типы вооружений союзники поставляют Киеву без огласки?

- Да, точность поражения целей в Крыму дает основания для таких догадок. Системы HIMARS c имеющимися у Украины сейчас боеприпасами к ним могли бы помочь украинцам поразить эти цели с расстояния в семьдесят километров, но тут очевидно, что эти ракеты прилетели с куда большего расстояния. А вот ракеты ATACMS, которых пока у Украины, согласно официальным данным, нет, могли бы справиться с решенными в Крыму задачами.

Теоретически украинцы могли бы поразить российские военные аэродромы в Крыму и с помощью советского комплекса «Точка-У», то есть это возможно в смысле дальности, однако эти комплексы никак не назовешь высокоточным оружием, а точность попадания в цели в Крыму была исключительно высокой. Поэтому высказываемые аналитиками предположения рождаются не на пустом месте. Ясно же, что украинцы не могли бы сейчас поражать цели в Крыму с ракетами дальностью действия в семьдесят километров.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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