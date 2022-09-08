Студия Postimees: удары по военным объектам в российском тылу станут регулярной практикой украинской армии?

- «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что американская разведка выяснила, что Москва покупает артиллерийские боеприпасы у Северной Кореи. По мнению американских чиновников, это говорит о том, что санкции против России возымели эффект, оказав влияние на способность Кремля поддерживать войну в Украине. Ранее появились сообщения, что российские военные начали использовать беспилотники иранского производства. На что Россия рассчитывает в этой войне, если Киеву помогает современным оружием весь западный мир, а Москва вынуждена обращаться за военной помощью к Тегерану и даже Пхеньяну?

- Продолжают поступать сообщения, что украинские войска ведут наступление под Харьковом. По официально неподтвержденным данным, им удалось окружить с севера и юга крупный опорный пункт российских сил — Балаклею. Много говорилось о том, что у России затормозилось наступление в Донецкой области, что Украина начинает контрнаступление в Херсонской области, но вдруг оказалось, что очень большая военная активность возникла в Харьковской области. Украинским силам удалось использовать фактор внезапности?

- Британская разведка в очередной сводке о военной ситуации 7 сентября сообщила, что России приходится выбирать, наступать на востоке или защищаться на юге. Предполагается, что российская армия планирует направить свои основные усилия на наступление на Бахмут в Донецкой области. Но командиры сталкиваются с дилеммой, поскольку им приходится выбирать, развертывать ли оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от продолжающегося наступления Украины в Херсонской области. Хватает ли еще у сил агрессора ресурсов для решения сразу двух задач?