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Явившийся на работу в форме десантника получил максимально возможный штраф

rus.postimees.ee
Явившийся на работу в форме десантника получил максимально возможный штраф
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Леонид Рябчиков.
Леонид Рябчиков. Фото: Leonid Rjabtšikov

2 августа 35-летний Леонид Рябчиков из Нарвы приехал на работу в раквереский магазин K-rauta в форме десантника. Неуместная шутка закончилась для него в отделении полиции.

«Для выяснения точных обстоятельств инцидента полиция начала производство по делу о проступке на основании статьи 151 Пенитенциарного кодекса, которая касается поддержки и оправдания международного преступления, в частности публичной демонстрации запрещенной символики», – пояснил следователь раквереского полицейского участка Аулис Вахула.

«Решение вынесено 25 августа и вступит в силу 20 сентября, если к тому времени  не будет подана жалоба. На основании решения на виновного в деянии наложен штраф. Тюремное заключение за проступок не предусмотрено», – добавил Вахула.

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