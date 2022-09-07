2 августа 35-летний Леонид Рябчиков из Нарвы приехал на работу в раквереский магазин K-rauta в форме десантника. Неуместная шутка закончилась для него в отделении полиции.
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Явившийся на работу в форме десантника получил максимально возможный штраф
Явившийся на работу в форме десантника получил максимально возможный штраф
«Для выяснения точных обстоятельств инцидента полиция начала производство по делу о проступке на основании статьи 151 Пенитенциарного кодекса, которая касается поддержки и оправдания международного преступления, в частности публичной демонстрации запрещенной символики», – пояснил следователь раквереского полицейского участка Аулис Вахула.