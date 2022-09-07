Посольство Эстонии в Москве готовится к возможным провокациям

В посольство Эстонии в Москве начали поступать угрозы после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что его могут и камнями забросать. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество»), безопасность нашего посольства находится под постоянным контролем. Захарова выступила в ответ на рассуждения Рейнсалу о булыжниках, которые россияне, лишившиеся возможности посещать страны Евросоюза, могли бы использовать для изменения своего положения в собственной стране.