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Посольство Эстонии в Москве готовится к возможным провокациям

Улла Лянтс
, журналист
Посольство Эстонии в Москве готовится к возможным провокациям
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Здание посольства Эстонии в Москве, слева посол Эстонии в России Маргус Лайдре.
Здание посольства Эстонии в Москве, слева посол Эстонии в России Маргус Лайдре. Фото: Konstantin Sednev

В посольство Эстонии в Москве начали поступать угрозы после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что его могут и камнями забросать. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество»), безопасность нашего посольства находится под постоянным контролем. Захарова выступила в ответ на рассуждения Рейнсалу о булыжниках, которые россияне, лишившиеся возможности посещать страны Евросоюза, могли бы использовать для изменения своего положения в собственной стране.

По словам Рейнсалу, несмотря на угрозы МИД России, проблем с безопасностью посольства в Москве в настоящее время нет. Рейнсалу сказал, что министерство постоянно проводит анализы угроз для всех наших посольств, в том числе и находящихся в Москве. Он добавил, что в случае вероятности возникновения угрозы для нашей дипмиссии будут применены дополнительные меры.

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