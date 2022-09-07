Российский президент Владимир Путин с трибуны Восточного экономического форума заявил, что вывоз зерна из украинских портов, разблокированный в результате вмешательства ООН и Турции в июле, стоит ограничить. Он пообещал обсудить этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины
Российский президент Владимир Путин с трибуны Восточного экономического форума заявил, что вывоз зерна из украинских портов, разблокированный в результате вмешательства ООН и Турции в июле, стоит ограничить. Он пообещал обсудить этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено, – сказал Путин, выступая во Владивостоке на пленарной сессии ВЭФ. – Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза».
Путин утверждает, что по линии Всемирной программы продовольствия ООН было загружено всего два корабля из 87. «И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн», – заявил российский президент, назвав европейские страны колонизаторами, обманывающими развивающиеся страны.
«Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту [в Европу]? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом», – добавил Путин.
Реакция Киева
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выступление Путина, сказал, что жалобы России на сделку, позволяющую Украине экспортировать зерно из портов в Черном море, ошеломляют, поскольку сделка не дает Москве никакой роли в определении того, куда пойдет зерно.
«Соглашения, подписанные в Стамбуле, касаются только одного вопроса - прохода грузовых судов через Черное море», – сказал Подоляк.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в Twitter, что угрозы и фейки типичны для российской политики. По его подсчетам, в Азию были направлены 54 судна примерно с 1 миллионом тонн зерна, в Африку – 16 судов с 469 тысячами тонн, а в Европу – 32 судна с 853 тысячами тонн.
Threats and fakes are typical for Russian politics. During the #BlackSeaGrainInitiative : Asia - 54 vessels for 1.044M tons;— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) September 7, 2022
Africa - 16 vessels for 0.469M tons; Europe - 32 vessels for 0.853M tons pic.twitter.com/s1hPoh9zbT
Хотя данные ООН показывают, что часть украинского зерна была отправлена в ЕС, влияние дополнительных поставок через Черное море помогло снизить мировые цены. Это выгодно развивающимся странам, где недавний рост цен ощущается остро, комментирует Wall Street Journal.
Предупреждение Путина прозвучало в то время, когда Кремль ограничивает поставки природного газа в Европу, напоминает издание. Угроза кремлевского лидера подчеркивает риск того, что Россия может подорвать зерновую сделку с помощью процедурных возражений, пишет газета.
Сделка на 120 дней
Соглашения, заключенные при посредничестве ООН и Турции, действуют всего 120 дней. Их подписали Украина и Россия 22 июля в Стамбуле, после чего в Черном море начали действовать зерновые коридоры. До этого экспорт зерна был заблокирован в связи с вооруженным вторжением России в Украину.
Выступая в Стамбуле, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что сделка, согласованная с Россией и Украиной, принесет облегчение наиболее уязвимым людям, находящимся на грани голода.
По данным ООН от 27 августа, не менее 75процентов судов, экспортирующих зерно с момента заключения сделки в июле, предназначались для стран, не входящих в ЕС, крупнейшие из них – Турция, Южная Корея, Иран и Египет. На страны ЕС приходится около 23 процентов зарегистрированных направлений.
Первое судно с продовольственной помощью под эгидой Всемирной продовольственной программы (ВПП) недавно прибыло в пункт назначения.
Сухогруз Brave Commander вез 23 тысячи тонн пшеницы, предназначенной для бедных общин на юге Эфиопии. Он вышел из украинского порта Южный 16 августа и пришвартовался в Джибути.
К настоящему моменту загружено судно MV Karteria, которое готово доставить 37 тысяч тонн пшеницы в Йемен. Чиновники из ООН надеются, что за этими судами последуют и другие.
В 2021 году Всемирная продовольственная программа ООН распределила по всему миру 4,4 миллиона тонн продовольственной помощи. Две трети из них поступили из Украины.
«Не надо смешивать то, что делаем мы, с общим открытием портов и наводнением рынка этим необычайным количеством зерна», – призывал старший представитель программы Грэг Бэрроу,
Еще до выступления Путина во Владивостоке на ВЭФ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки, заключенной на 120 дней.
«Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить, – сказал Небензя журналистам. – Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов [по реализации российского экспорта в рамках сделки], я не исключаю ничего. Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет».
Россия в рамках стамбульских соглашений требовала отмены санкций в отношении экспорта российского зерна и удобрений. СМИ анонсировали смягчение санкций, но этого не произошло. На вопрос, был ли произведен экспорт российского зерна в рамках соглашения, Небензя ответил: «Нет. Ничего».
Путин на форуме, выдвигая обвинения в адрес Европы, заявил, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, что может привести к небывалой гуманитарной катастрофе.
Что еще сказал Путин
В Восточном экономическом форуме помимо президента России принимают участие представители Мьянмы, Армении, Монголии и Китая.
Выступая на пленарной сессии, Путин говорил о небывало низкой безработице в России в этом году – по его словам, она составляет меньше 4 процентов.
Он рассчитывает, что инфляция в России по итогам года будет 12 процентов, а в следующем году – уже только 4-5 процентов. Инфляция обновила многолетние рекорды и в развитых экономиках, добавил Путин, утрачено, как он утверждает, доверие к доллару и другим западным валютам.
Рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с Китаем в равной пропорции, сообщил российский президент.
Глава Газпрома, когда Путин говорит, что России есть, куда поставлять газ. pic.twitter.com/4uz9w148Tm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 7, 2022
«Теперь только компания в российской юрисдикции имеет право осваивать наши природные ресурсы», – провозгласил Путин. Он также анонсировал «системное перевооружение» российских авиакомпаний – перевод их на самолеты отечественного производства.
Россия оказалась под давлением западных санкций в ответ на вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Российские власти утверждают, что справляются с этим давлением.
Говоря о войне, Путин заявил, что Россия ничего не потеряла – поляризация мира якобы пошла стране на пользу, укрепив ее суверенитет. Вторжение в Украину он назвал долгом, который нужно исполнить до конца.