Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины

По данным ООН от 27 августа, не менее 75процентов судов, экспортирующих зерно с момента заключения сделки в июле, предназначались для стран, не входящих в ЕС, крупнейшие из них – Турция, Южная Корея, Иран и Египет. На страны ЕС приходится около 23 процентов зарегистрированных направлений.

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Первое судно с продовольственной помощью под эгидой Всемирной продовольственной программы (ВПП) недавно прибыло в пункт назначения.

Сухогруз Brave Commander вез 23 тысячи тонн пшеницы, предназначенной для бедных общин на юге Эфиопии. Он вышел из украинского порта Южный 16 августа и пришвартовался в Джибути.

К настоящему моменту загружено судно MV Karteria, которое готово доставить 37 тысяч тонн пшеницы в Йемен. Чиновники из ООН надеются, что за этими судами последуют и другие.

В 2021 году Всемирная продовольственная программа ООН распределила по всему миру 4,4 миллиона тонн продовольственной помощи. Две трети из них поступили из Украины.

«Не надо смешивать то, что делаем мы, с общим открытием портов и наводнением рынка этим необычайным количеством зерна», – призывал старший представитель программы Грэг Бэрроу,

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Еще до выступления Путина во Владивостоке на ВЭФ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки, заключенной на 120 дней.