Экономист: в ближайшие месяцы продолжится очень быстрый рост цен

По данным Департамента статистики, в августе индекс потребительских цен вырос по сравнению с июлем на 2,3 процента, а в годовом сравнении на 24,8 процента. По сравнению с августом 2021 года товары подорожали на 18,3 процента, а услуги на 37,6 процента.

«Средняя потребительская корзина за год выросла на четверть. Эстония находится в верхней части европейской таблицы по росту цен. Даже в Украине цены растут медленнее, чем в Эстонии», – отметила Эльмик в экономическом анализе Swedbank.

Она отмечает, что на долю энергоносителей пришлось более половины роста общей потребительской корзины. За год цены на электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. «Департамент статистики завышает рост цен на электроэнергию, поскольку не учитывает потребителей с фиксированным пакетом услуг. Однако это мало радует потребителей, учитывая увеличивающийся разрыв между ценами и доходами», – сказала Эльмик.

Старший экономист добавила, что снижение покупательной способности сдерживает потребление. «В летние месяцы семьям помогали сбережения, накопленные ранее. В период с июня по июль сбережения домашних хозяйств сократились в общей сложности на 20 миллионов евро. Однако лишь немногие откладывали деньги», –сказала она.

Помимо роста цен на различные товары и услуги, на потребителей также влияет рост процентных ставок. По оценкам Swedbank, Европейский центральный банк повысит базовую ставку еще на 1,5 процента в этом году.

«Однако в годовом исчислении цены будут продолжать расти очень быстрыми темпами. Рост цен может ослабнуть следующей весной, когда цены на газ и электроэнергию понизятся», – прогнозирует Эльмик.