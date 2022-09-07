Сегодня ночью ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Вероятность осадков выше на севере Эстонии. Ветер северо-восточный, восточный 1-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 0...+6, на поверхности почвы до -3°С, на побережье до 12°С.
Завтра в Эстонии ожидается пасмурная погода
Завтра в Эстонии ожидается пасмурная погода
Завтра днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. В некоторых местах возможен небольшой дождь. Вечером облачность поредеет, и вероятность осадков уменьшится. Ветер восточной четверти 2-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 10...15°С.
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