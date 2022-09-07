Нарвское горсобрание проголосовало против иска к правительству

За оспаривание постановлений через суд проголосовали 12 депутатов городского собрания, а против – 19.

«Тот факт, если мы обратимся в суд и получим решение, покажет, что у нас правовое государство», – сказал член Нарвского городского собрания и один из инициаторов проекта Михаил Стальнухин, представивший его перед началом голосования.

Согласно проекту, Нарвская городская управа должна была оспорить в суде постановление правительства республики от 23 августа.

Этим распоряжением правительство дало разрешение Департаменту полиции и погранохраны на передачу в собственность государства танка-памятника, демонтированной с монумента в Нарвском замковом парке красной звезды и двух мемориальных досок, а также находившегося на шоссе Нарва-Йыэсуу монумента «Три штыка».

Для оспаривания распоряжений как правительства, так и полиции нарвские депутаты предлагали использовать услуги договорного юриста, а в качестве источника финансирования расходов – резервный фонд мэра Нарвы.

С предложением обратиться в суд выступили 11 депутатов горсобрания, которые и попросили председателя созвать для обсуждения этой темы внеочередное заседание.

Члены городского собрания писали, что городу не поступало никаких документов в связи с уничтожением памятника Игорю Графову и постамента танка-памятника. «Правовая основа этих действий не ясна», – констатировали депутаты.