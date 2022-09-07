Эдгар Ринкевич встретится с Урмасом Рейнсалу

Ожидается, что министры обсудят двусторонние отношения между Латвией и Эстонией, региональное сотрудничество, поддержку Украины, а также другие вопросы международной повестки дня.

На торжественной церемонии в Валкском краеведческом музее министры вручат ежегодную премию министерств иностранных дел Латвии и Эстонии за вклад в популяризацию латышского и эстонского языков. Награда будет вручена в тринадцатый раз.

После торжественной церемонии министры отправятся в эстонскую Валгу для участия в презентации доклада о будущем сотрудничестве между Латвией и Эстонией.