Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич девятого сентября в Валке встретится с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, который прибудет в Латвию с рабочим визитом, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Эдгар Ринкевич встретится с Урмасом Рейнсалу
Ожидается, что министры обсудят двусторонние отношения между Латвией и Эстонией, региональное сотрудничество, поддержку Украины, а также другие вопросы международной повестки дня.
На торжественной церемонии в Валкском краеведческом музее министры вручат ежегодную премию министерств иностранных дел Латвии и Эстонии за вклад в популяризацию латышского и эстонского языков. Награда будет вручена в тринадцатый раз.
После торжественной церемонии министры отправятся в эстонскую Валгу для участия в презентации доклада о будущем сотрудничестве между Латвией и Эстонией.
Доклад «Сотрудничество между Латвией и Эстонией: новый поворотный момент?» представляет собой аналитический обзор практических направлений сотрудничества двух стран в контексте глобальных вызовов. Он также включает рекомендации по улучшению и развитию двусторонних отношений. Доклад подготовлен бывшим дипломатом и исследователем Янисом Эйцхманисом из Латвии и журналистом Рагнаром Кондом из Эстонии.