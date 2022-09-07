График ⟩ Угроза безопасности: сколько россиян и беларусов было выслано за лето?

«95 процентов случаев депортации – это когда иностранец представлял угрозу общественному порядку и безопасности. Как правило, у иностранцев нет и/или истекло основание для пребывания в стране», – сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. По ее словам, остальные пять процентов были высланы по другим причинам, как, например, отказ в международной защите или отказ в предоставлении вида на жительство.

Что касается граждан Беларуси, которых не пустили в Эстонию, то основной причиной является отсутствие соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки. К тому же, некоторые граждане Беларуси также представляли угрозу общественному порядку и безопасности.

В случае с гражданами России причиной отказа во въезде в страну обычно является отсутствие соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки, а также отсутствие визы или вида на жительство. Некоторые российские граждане также представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям. Меньше тех людей, которые находились в Шенгене дольше разрешенного срока, не имеют средств к существованию, или которым уже запрещен въезд в Шенген.

Самые громкие депортации россиян

Рамиль Усманов

Фото: Kaitsepolitseiamet

14 июня Департамент полиции безопасности (КаПо) в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны выслал из страны угрожавшего безопасности Эстонии прокремлевского провокатора Рамиля Усманова.

Усманов одно время возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту.

Алексей Есаков

Фото: Департамент полиции безопасности

4 мая Департамент Полиции безопасности сообщил в соцсетях, что по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков, который является одним из лидеров «Бессмертного полка».

По словам КаПо, Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял то, что производили кремлевские пропагандистские каналы.