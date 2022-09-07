По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), с июня по конец августа из Эстонии было выслано 99 граждан России и 12 граждан Беларуси. Также за лето Эстония не впустила на свою территорию 582 россиян и семь беларусов.
График ⟩ Угроза безопасности: сколько россиян и беларусов было выслано за лето?
«95 процентов случаев депортации – это когда иностранец представлял угрозу общественному порядку и безопасности. Как правило, у иностранцев нет и/или истекло основание для пребывания в стране», – сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. По ее словам, остальные пять процентов были высланы по другим причинам, как, например, отказ в международной защите или отказ в предоставлении вида на жительство.
Что касается граждан Беларуси, которых не пустили в Эстонию, то основной причиной является отсутствие соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки. К тому же, некоторые граждане Беларуси также представляли угрозу общественному порядку и безопасности.
В случае с гражданами России причиной отказа во въезде в страну обычно является отсутствие соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки, а также отсутствие визы или вида на жительство. Некоторые российские граждане также представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям. Меньше тех людей, которые находились в Шенгене дольше разрешенного срока, не имеют средств к существованию, или которым уже запрещен въезд в Шенген.
Самые громкие депортации россиян
Рамиль Усманов
14 июня Департамент полиции безопасности (КаПо) в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны выслал из страны угрожавшего безопасности Эстонии прокремлевского провокатора Рамиля Усманова.
Усманов одно время возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту.
Алексей Есаков
4 мая Департамент Полиции безопасности сообщил в соцсетях, что по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков, который является одним из лидеров «Бессмертного полка».
По словам КаПо, Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял то, что производили кремлевские пропагандистские каналы.