В среду вечером на перекрестке Пярнуского шоссе около площади Вабадузе произошла серьезная авария, где, по предварительным данным, под трамвай попал мотоциклист.
ФОТО ⟩ В центре Таллинна мотоциклист попал под трамвай
В центре Таллинна мотоциклист попал под трамвай
Водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу, сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.
Движение трамваев рядом с местом происшествия было остановлено.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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