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ФОТО ⟩ В центре Таллинна мотоциклист попал под трамвай

rus.postimees.ee
В центре Таллинна мотоциклист попал под трамвай
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Около площади Вабадузе произошла авария.
Около площади Вабадузе произошла авария. Фото: фото читателя

В среду вечером на перекрестке Пярнуского шоссе около площади Вабадузе произошла серьезная авария, где, по предварительным данным, под трамвай попал мотоциклист. ​

Водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу, сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.

Движение трамваев рядом с местом происшествия было остановлено.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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