Обвинительные приговоры по делу о вывозе мусора в Таллинне вступили в силу

Поскольку госсуд отказался рассматривать жалобы, поданные защитниками Марго Томингаса Кристи Ранде и Оливером Няэсом, а также защитником Кайдо Лаанъярва Свеном Силларом, вступило в силу решение, принятое в декабре прошлого года Таллиннским окружным судом.

В декабре окружной суд аннулировал оправдательный приговор, вынесенный Харьюским уездным судом 31 августа прошлого года, и признал Томингаса и Лаанъярва виновными. Окружной суд приговорил Томингаса к уплате штрафа в 9870,40 евро, а Лаанъярва к штрафу в 2490 евро.

«Окружной суд согласился с версией обвинения, согласно которой Томингас, Лаанъярв и отвечавший за обращение с отходами Сарапуу на основании совместного плана действий создали теневую фирму Baltic Waste Management OÜ для участия в тендерах по вывозу отходов в Таллинне. Участие теневой фирмы в конкурсах, финансирование и управление фирмой посредством Лаанъярва организовал зять бывшего вице-мэра Томингас, чтобы скрыть коррупционное соглашение и тем самым приобрести служащую личным интересам прибыль», – отметила госпрокурор Инна Омблер.

Окружной суд не стал рассматривать вопрос о вине скончавшегося прошлой весной Арво Сарапуу, поскольку в его отношении уголовное производство прекратили еще в декабре 2018 года по принципу оппортунитета. В то же время, окружному суду при рассмотрении дела пришло коснуться и роли Сарапуу.

Согласно обвинению, зять Сарапуу Томингас и Лаанъярв в период 2014-2017 годов посредством Baltic Waste Management OÜ оказывали курировавшему сферу отходов вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу помощь в нарушении ограничения деятельности.

В отличие от уездного суда, окружной суд установил, что Лаанъярв и Томингас не действовали без ведома Сарапуу, но все действия были согласованы сторонами.

Томингас и Лаанъярв не признали себя виновными.

Утром 25 мая 2017 года полиция безопасности задержала бывшего в то время вице-мэром Таллинна Сарапуу. Вслед за этим Сарапуу подал заявление об отставке. В рамках того же дела задержали Томингаса и Лаанъярва.