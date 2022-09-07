Ср, 7.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Президент Турции: Запад сам виноват в газовой проблеме, потому что «провоцирует» Россию

AFP/BNS
Президент Турции: Запад сам виноват в газовой проблеме, потому что «провоцирует» Россию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Ozan Kose

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, проблемы с энергетикой в странах Европы возникли из-за их действий в отношении России. По его утверждению, Анкара старается выстраивать сбалансированные отношения в ситуации, складывающейся между Россией и Украиной.

«Позиция Европы в отношении президента РФ Владимира Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять, что: «Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично«. Путин использует все рычаги и оружие, имеющиеся в его распоряжении. Главный из этих инструментов – природный газ», – приводит слова Эрдогана «Анадолу».

По его словам, «Европа пожинает, то, что посеяла». В то же время, отметил Эрдоган, у Турции проблем с газом возникнуть не должно.

Президент указал, что Турция ищет в этой ситуации баланса, но выступает за скорейшее прекращение огня в Украине.

«Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада», – приводит в среду слова президента Турции Реджепа Эрдогана агентство «Анадолу».

«Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по отношению к конфликту на Украине). Налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон», – отметил президент.

Встреча Эрдогана с Путиным состоится на следующей неделе в Узбекистане. 

Турция отказалась присоединиться к санкциям Запада против развязавшей войну России. В сентябре Турция и Россия подписали договор об экономическом сотрудничестве.

Ключевые слова
Наверх