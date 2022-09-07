По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, проблемы с энергетикой в странах Европы возникли из-за их действий в отношении России. По его утверждению, Анкара старается выстраивать сбалансированные отношения в ситуации, складывающейся между Россией и Украиной.
Президент Турции: Запад сам виноват в газовой проблеме, потому что «провоцирует» Россию
«Позиция Европы в отношении президента РФ Владимира Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять, что: «Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично«. Путин использует все рычаги и оружие, имеющиеся в его распоряжении. Главный из этих инструментов – природный газ», – приводит слова Эрдогана «Анадолу».
По его словам, «Европа пожинает, то, что посеяла». В то же время, отметил Эрдоган, у Турции проблем с газом возникнуть не должно.
Президент указал, что Турция ищет в этой ситуации баланса, но выступает за скорейшее прекращение огня в Украине.
«Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада», – приводит в среду слова президента Турции Реджепа Эрдогана агентство «Анадолу».
«Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по отношению к конфликту на Украине). Налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон», – отметил президент.
Встреча Эрдогана с Путиным состоится на следующей неделе в Узбекистане.
Турция отказалась присоединиться к санкциям Запада против развязавшей войну России. В сентябре Турция и Россия подписали договор об экономическом сотрудничестве.