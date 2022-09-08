Проблема неприятного запаха многие годы является головной болью для жителей города Маарду и части таллиннского района Ласнамяэ. Несмотря на большое количество опасных производств, окружающих город, в этом году может появиться еще одно – местная биогазовая станция превращается в мусоросжигательный завод.
Мусоросжигательный завод в Маарду: жители против!
Опасные предприятия и вредные запахи
Горожане не раз обращались к городским властям, к депутатам, писали запросы в Департамент окружающей среды с просьбами провести исследование качества воздуха и устранить источники запаха. Если Департамент окружающей среды хоть как-то реагирует, то городские власти и людей, и проблему игнорируют.
«В Маарду и его окрестностях много предприятий, которые отравляют воздух: топливные терминалы, порт, железная дорога, мусорный полигон, – с волнением рассказывает Ольга Кокорева, член правления Inimväärne Kodu MTÜ, общественной организации, отстаивающей интересы горожан в сфере экологии. – Год назад здесь начали строить биогазовую станцию, а сейчас ее хотят перепрофилировать в мусоросжигательный завод».
Для самой Ольги отсутствие чистого воздуха крайне чувствительно – у нее пятеро детей. Ольга точно знает, что удушающий запах круглый год накрывает районы Каллавере, Приозерный, Мууга, вынуждая закрывать окна почти на сутки.
По мнению генерального директора Департамента окружающей среды Райнера Вакра, проблемы с качеством воздуха в окрестностях города Маарду существуют давно и «руководителям производств необходимо подумать о том, как бороться с проблемой запаха».
По данным специалистов Департамента окружающей среды, уровнень пахучих веществ в окрестностях Мууга превышен. Причина – в организации деятельности на семи расположенных в округе предприятий. «Качество воздуха за последние годы улучшилось, но уровень раздражающих запахов превышен из-за комбинированного действия нескольких веществ», – сообщил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Эрик Козенкраниус.
Сами жители давно уже научились определять источник дурного запаха по его характеру. Они хорошо знают, откуда чем воняет: ядовитый свалочный газ распространяется со свалки в Йыэляхтме, едким дымом пахнет с закрытой фабрики фосфоритов и от тлеющих покрышек на крупнейшей автосвалке в районе ручья Крооди, собственную вонь имеет порт Мууга. Все эти запахи создают не только дискомфорт, но и порождают проблемы со здоровьем, особенно у пожилых.
Закон омерты по-маардуски
По словам многих жителей Маарду, почти обо всех жизненно важных городских новостях они узнают от знакомых, живущих в Таллинне или соседних волостях. Причина проста: власти города не считают нужным делиться информацией. Нежелание чиновников контактировать по любым вопросам, касающимся городской жизни, распространяется и на депутатов собственного городского собрания, и на представителей прессы. Ни один чиновник, включая мэра и вице-мэра, не согласились ответить на вопросы Postimees. Ни на письма, ни при личном контакте. Исключение – Елена Кацуба, которая смогла выслать лишь самую общую информацию в коротком письме. Стоит отметить, что отсутствие информации у депутатов часто является причиной отказа общественным инициативам, которые выносятся на заседания горсобрания.
«В конце прошлого года наш избирательный союз “Голос Маарду” выступил с письменным предложением о формировании комиссии по окружающей среде. “За” проголосовали трое оппозиционных депутатов в лице Николая Дегтяренко, Инги Антоновой и депутата от Социал-демократической партии Эве Кислов. Еще 18 депутатов горсобрания высказались против, и комиссия так и не была сформирована», – говорит Николай Дегтяренко, лидер оппозиционного союза «Голос Маарду», депутат Маардуского горсобрания. Неудивительно, что жители города приняли решение о сборе подписей за формирование такой комиссии своими силами. В случае успеха замалчивать проблемы и принимать решения без участия общественности в сфере безопасности окружающей среды будет невозможно. По мнению председателя Маардуского горсобрания, депутата от Центристской партии Айлара Лира (на фото), такая комиссия станет заметной в политической жизни города: «Сейчас я не могу комментировать эту инициативу, она вне компетенции председателя горсобрания, но как только она станет комиссией, уверен, она сможет плодотворно начать жить. Этим в Эстонии будет со здан прецедент, когда общественность окажет серьезное влияние на жизнь города».
Возможно, эта инициатива НКО нарушит многолетний закон омерты по-маардуски.
В интересах города, а не его жителей
О недоверии к технике безопасности работы биогазового реактора компании EKT Ecobio OÜ жители Маарду заявляли с самого начала строительства биогазовой станции, но голоса их услышаны не были. Горожане опасались, что биологические отходы будут отравлять воздух на всех этапах работы компании: транспортировка, хранение, биоразложение. Причем есть опасность взрыва на станции.
По мнению доктора наук ТТУ и эксперта ООН по изменению климата Ольги Гавриловой, основа свалочного газа, образующегося на биогазовой станции – метан, а он взрывоопасен, если не соблюдать технологию производства.
В рамках общественных слушаний по поводу строительства такой установки выяснилось, что у компании EKT Ecobio OÜ нет опыта строительства станций подобного типа, а сам биоразлагающий реактор не имеет аналогов в странах Балтии.
Если на общественных слушаниях, которые из-за пандемии трижды переносили, присутствовало хоть пара десятков человек, то депутатов Маардуского горсобрания даже не поставили в известность о строительстве. По словам мэра Маарду Владимира Архипова, обсуждать подобные проекты не входит в компетенцию народных избранников. Однако мэр пообещал лично отстаивать интересы горожан, а не коммерческой фирмы.
рмы. Но впоследствии мэр отказался от дополнительной экологической экс пер т и зы. Дело в том, что местные самоуправления не позднее 31 декабря 2023 года должны окончательно решить проблему сор тировки и переработки биоотходов. Строительство начинать надо было срочно, иначе мэрия Маарду потеряла бы финансирование проекта, а это 13 000 000 евро. И поэтому 5 мая 2021 года мэрия и EKT Ecobio OÜ подписали соглашение о строительстве биогазовой станции. Департамент окружающей среды выдал EKT Ecobio OÜ экологическое разрешение на переработку до 20 000 тонн биологических отходов в биометан и дигестат.
EKT Ecobio OÜ: от биогаза к мусоросжиганию
По словам Ольги Кокоревой, за прошедший год представители EKT Ecobio OÜ ни разу не встретились с жителями Маарду, не пригласили их на территорию строящейся станции, не опубликовали ни одного пресс-релиза. Неудивительно, что информация о строительстве мусоросжигательного завода повергла жителей города в шок.
«15 июля 2022 года в администрацию города Маарду поступило письмо от EKT Ecobio OÜ с просьбой изменить действующую лицензию и разрешить сжигать биоотходы. Это значит, мы получаем мусоросжигание. Мы попросили о встрече, в которой приняли участие заместитель мэра и специалисты по окружающей среде, общественные организации, но почему-то не представители EKT Ecobio OÜ», – говорит Ольга.
«Чиновники мэрии и депутаты от Центристской партии до сих пор демонстрируют полнейшее безразличие к судьбам горожан, к их здоровью и будущему»,
оппозиционный депутат городского собрания Маарду Инга Антонова.
О том же официально сообщила и руководитель пресс-службы города Маарду Елена Кацуба. В своем письме в редакцию она отметила, что на встрече 27 июля 2022 года присутствовали местные активисты, члены НКО и представители городской власти, а об участии сотрудников EKT Ecobio OÜ упомянуто не было.
К сожалению, редакция Postimees так и не смогла получить комментарии от представителей EKT Ecobio OÜ, но о мусоросжигательном заводе нам рассказали сотрудники Департамента окружающей среды. По их данным, изменение природоохранного разрешения компании EKT Ecobio OÜ предусматривает, что к его деятельности добавится ферментация биоотходов и их сжигание. Ежегодно компания планирует сжигать до 5000 тонн отходов, что составляет около 333 килограммов на каждого жителя Маарду.
Сами жители давно уже научились определять источник дурного запаха по его характеру. Они хорошо знают, откуда чем воняет.
В итоге мэрия Маарду не осмелилась менять разрешение, и активисты считают это своей победой. Отказ мэрии Маарду от изменения природоохранного разрешения для OÜ EKT Ecobio, по мнению Ольги Кокоревой, стал возможным только благодаря совместным усилиям активистов и общественных организаций. «Несмотря на обращения общественности об ужасном качестве воздуха в черте города, чиновники мэрии и депутаты от Центристской партии до сих пор демонстрируют полнейшее безразличие к судьбам горожан, к их здоровью и будущему», – заявила оппозиционный депутат горсобрания Инга Антонова. По ее мнению, иного пути у людей не было, как самостоятельно организовать в соцсетях группы и активно делиться информацией.
У нас будет своя комиссия по окружающей среде
Следующий этап борьбы – сбор подписей для формирования общественной комиссии по вопросам защиты окружающей среды при Маардуском горсобрании с правом влиять на законодательную повестку дня. «У нас уже есть печальный опыт, когда по строительству биогазовой станции год назад администрация города тоже вначале демонстрировала поддержку горожан – не давать разрешение на строительство, а потом выдало,– делится опасениями Ольга. – В этот раз у нас есть общественные организации, статистика, прямой контакт со СМИ и Департаментом окружающей среды, мы готовы сформировать комиссию и работать на депутатском уровне».
По мнению специалистов в области защиты окружающей среды, получение OÜ EKT Ecobio экологического разрешения возможно только с согласия жителей города. Сможет ли руководство города прислушаться к своим горожанам на этот раз?
Комментарий
«Монополии на информацию у мэрии быть не может!»
депутат от Социал-демократической партии горсобрания Маарду Маргит Вяйкмери.
Если горожане соберут подписи, необходимые для создания общественной комиссии по окружающей среде при городском собрании Маарду, городская власть поддержит работу такой комиссии и депутаты станут работать с ней. Будет больше контроля со стороны общественности, больше открытой информации. Мы, депутаты, иногда даже не обладаем той информацией о Маарду, которую знают наши коллеги в соседней волости. Нашей администрации города очень нравятся секреты. Мэрии во всем нужна тайна. Оппозиция — это же не просто критика, это системная законотворческая работа, конструктивный анализ действий исполнительной власти. А как можно работать, если фактически у мэрии Маарду монополия на информацию, которая должна быть достоянием общественности. Монополии быть не может!