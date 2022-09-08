Мусоросжигательный завод в Маарду: жители против!

Сами жители давно уже научились определять источник дурного запаха по его характеру. Они хорошо знают, откуда чем воняет: ядовитый свалочный газ распространяется со свалки в Йыэляхтме, едким дымом пахнет с закрытой фабрики фосфоритов и от тлеющих покрышек на крупнейшей автосвалке в районе ручья Крооди, собственную вонь имеет порт Мууга. Все эти запахи создают не только дискомфорт, но и порождают проблемы со здоровьем, особенно у пожилых.

Закон омерты по-маардуски

По словам многих жителей Маарду, почти обо всех жизненно важных городских новостях они узнают от знакомых, живущих в Таллинне или соседних волостях. Причина проста: власти города не считают нужным делиться информацией. Нежелание чиновников контактировать по любым вопросам, касающимся городской жизни, распространяется и на депутатов собственного городского собрания, и на представителей прессы. Ни один чиновник, включая мэра и вице-мэра, не согласились ответить на вопросы Postimees. Ни на письма, ни при личном контакте. Исключение – Елена Кацуба, которая смогла выслать лишь самую общую информацию в коротком письме. Стоит отметить, что отсутствие информации у депутатов часто является причиной отказа общественным инициативам, которые выносятся на заседания горсобрания.

Айлар Лира. Фото: Денис Антонов

«В конце прошлого года наш избирательный союз “Голос Маарду” выступил с письменным предложением о формировании комиссии по окружающей среде. “За” проголосовали трое оппозиционных депутатов в лице Николая Дегтяренко, Инги Антоновой и депутата от Социал-демократической партии Эве Кислов. Еще 18 депутатов горсобрания высказались против, и комиссия так и не была сформирована», – говорит Николай Дегтяренко, лидер оппозиционного союза «Голос Маарду», депутат Маардуского горсобрания. Неудивительно, что жители города приняли решение о сборе подписей за формирование такой комиссии своими силами. В случае успеха замалчивать проблемы и принимать решения без участия общественности в сфере безопасности окружающей среды будет невозможно. По мнению председателя Маардуского горсобрания, депутата от Центристской партии Айлара Лира (на фото), такая комиссия станет заметной в политической жизни города: «Сейчас я не могу комментировать эту инициативу, она вне компетенции председателя горсобрания, но как только она станет комиссией, уверен, она сможет плодотворно начать жить. Этим в Эстонии будет со здан прецедент, когда общественность окажет серьезное влияние на жизнь города».

Возможно, эта инициатива НКО нарушит многолетний закон омерты по-маардуски.