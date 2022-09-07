Виктор Ерофеев ⟩ О стукачах от русской культуры: «Доносчиков и диктаторы презирают»

В истории русской культуры репутация доносчика перекрывает все другие жизненные занятия взявшегося стучать человека. Вот, допустим, Захар Прилепин был писателем. Искал темы. Искал себя. Просил поддержки. Вставал с колен. Наконец, встал, нашел себя – лучше бы не находил. Что-то с писательством не заладилось – потянуло во власть, в Донецк, к автомату. Из Захара сделался Zахаром (наверное, сам и придумал Z) – сомнительная эволюция: власть разъедает писательскую свободу, а писателя без свободы не бывает.

Но даже если он ушел в сторону партии войны – это его выбор. А вот страсть к доносительству – это уже не выбор, а пожизненное проклятие. И вот они вместе с актером Певцовым (там еще и подпевалы собрались), под эгидой некогда что-то понимавшего в справедливости партийного лидера Миронова, начинают в ультимативном порядке требовать смещения с постов, с должностей, с эстрады и т.д. тех, кого они посчитали врагами, а также их пособниками, а также пособников тех же пособников и так до массового террора. Или, скорее, громить тех, кого им приказали посчитать врагами.

Задохнулись от счастья в военно-патриотическом угаре. Захотелось самим занять руководящие позиции в телевидении, в престижных театрах, наконец, в высокой политике – везде захотелось править. Не все же сидеть терпеливым отъевшимся депутатом и слушать женскую бредово-патриотическую истерику?