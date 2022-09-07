Мэр Нарвы Катри Райк рада тому, что городское собрание Нарвы решило отказаться от обращения в суд против государства из-за памятников.
Катри Райк: этот судебный процесс был бы абсолютно бессмысленным
Мэр Нарвы Катри Райк не участвовала в заседании собрания из-за болезни, но после его завершения сказала Postimees, что рада такому решению. «Суд посеял бы разногласия между Нарвой и остальной Эстонией. Это было бы не против полиции и правительства, а явная конфронтация – Нарва и остальная Эстония», – сказала она.
Райк выразила надежду, что настал день, когда танк ушел в прошлое и теперь мы сможем заняться реальными вещами. Понятно, что среди нарвитян еще много эмоций и растерянности, и с этим тоже нужно разобраться – объяснить людям и внести ясность.
Сама Райк некоторое время назад сказала, что если городское собрание даст такое задание городской управе, она уйдет в отставку. Смотрев сегодняшнее заседание, Райк была готова уйти после него в отставку. «Я сказала это с полным знанием дела. Главным образом потому, что этот спор был бы совершенно бессмысленным с точки зрения будущего Нарвы», – сказала Райк. Она так же переживает из-за истории с танком, как и большинство населения Нарвы, но теперь надо двигаться дальше. «Мы никогда не сможем добиться страны, где нам будут нравиться все решения, некоторые из них трудно принять. Кому-то этот нарвский танк, кому-то реформа второй пенсионной ступени. Но мы не покидаем нашу страну из-за этого. И страна, и Нарва нам дороги, и отсюда надо двигаться дальше», – сказала она.
На вопрос, могут ли у нарвской оппозиции быть еще какие-то планы, Райк ответила, что в этом нет смысла, поскольку в Эстонской Республике административный акт может быть обжалован в течение 30 дней, а он вступает в силу 16 сентября. Кроме того, она указала, что, поскольку это городская собственность, право обращаться в суд имеет только городское собрание или городская управа, а не физическое лицо. «В настоящее время спор шел бы о том, имеет ли право государство изъять движимое имущество города стоимостью менее 500 евро, сдать его на временное хранение и передать государству. Этот спор не касался бы отношения ко Второй мировой войне, памяти или танка-памятника в Нарве», – сказала Райк.
Мэр констатировала, что сейчас напряженность в Нарве постепенно спала и с людьми стало легче общаться. В городе уже можно увидеть улыбки на лицах людей. «18 августа в Нарве никто не улыбался. Я была единственной, кто всем улыбался», – описала она.
В то же время опроса жителей Нарвы не проводилось. По мнению Райк, город мог бы заказать такое исследование в ближайшее время, чтобы понять, сколько таких же, как оппозиционный депутат Стальнухин, оскорбивших эстонское правительство отвратительными словами.