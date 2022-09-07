Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 сентября: будет ли Нарва судиться с правительством, Эстония «существенно ограничит» пропуск россиян через границу и дополненная реальность в Морском музее
Сегодня в выпуске:
– Нарвское городское собрание обсудило перспективы возможного судебного иска к правительству по поводу демонтированных памятников.
– Короткие новости: что Кая Каллас посоветовала ряду предприятий Эстонии, о новинке в Таллиннском аэропорту и какая помощь требуется Пюхтицкому монастырю.
– 196-й день войны России против Украины: последствия коснулись простых россиян.
– Как известно, в споре рождается истина. Но мы решили проверить данное утверждение и заглянули в Таллиннский Клуб дебатов.
– Международная панорама: что сжигают жители Италии, против чего протестуют немцы и что разыгрывают на телешоу в Великобритании.
– Один из самых популярных музеев в Эстонии – Морской музей представил публике новые интерактивные возможности для знакомства с историей отечественного мореплавания. Мы стали одними из первых посетителей.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 сентября.