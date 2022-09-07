Департамент здоровья закупит новые морозильники для своего склада лекарств в рамках госзакупки, поскольку дозы вакцины против коронавируса Moderna теперь находятся в других емкостях, чем раньше, и занимают вдвое больше места в холодильнике.
Департамент здоровья приобретет новые холодильники для хранения вакцин против коронавируса
Департамент здоровья приобретет новые холодильники для хранения вакцин против коронавируса
Государственный центр вспомогательных услуг 2 сентября объявил тендер о закупке морозильных камер для склада лекарств Департамента здоровья для хранения прибывающей в Эстонию вакцины. Ориентировочная стоимость закупки составляет 215 000 евро, пишет ERR.
Пресс-секрктарь Департамента здоровья Кирси Пруудель сообщила ERR, что им нужны новые холодильники для хранения вакцин Moderna.
По словам Прудель, новые флаконы занимают вдвое больше места в холодильнике, но также более удобны в использовании, поскольку вакцину больше не нужно разбавлять.