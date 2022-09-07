Состоялась презентация первого отчета о будущем сотрудничества Эстонии и Швеции

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что презентацию рапорта провели в среду в Таллинне министры иностранных дел Эстонии и Швеции Урмас Рейнсалу и Анн Линде вместе с соавторами – Раулем Эаметсом Пэром Нудером.

По словам Рейнсалу, как и отмечается в отчете, на сотрудничестве Эстонии и Швеции сказывается в первую очередь война в Украине и по этой причине изменившееся положение в сфере безопасности в Европе, а также такие факторы как энергетический кризис, изменения в климате и миграция в мировых масштабах.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония поддерживает и приветствует присоединение Швеции к НАТО, поскольку этот шаг помогает усилить безопасность во всем регионе. «В изменившихся условиях также важно работать над решением энергетического кризиса, двигаться к достижению энергетической независимости. Эстония и Швеция – морские государства, мы могли бы больше делать для развития ветровых технологий», – добавил он.

Рейнсалу напомнил, что обе страны богаты лесами и в этой области могли бы сотрудничать, разумно сохраняя это природное богатство и распоряжаясь им.

Отчет о перспективах сотрудничества также рассматривает совместную работу Эстонии и Швеции в области цифровизации, развитии кибер-безопасности, обучения молодых лидеров и обмена студентами.