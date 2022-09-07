ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Риге прошла акция протеста против «уничтожения русского языка» в школах Латвии

Видео: на акции Русского союза Латвии против «уничтожения русского языка» в школах Латвии

Согласно информации в Facebook, призыв к акции протеста разместила партия «Русский союз Латвии». Активистов призвали собраться у Сейма в среду, 7 сентября, в 19:00.

Как передает LETA, люди пришли с флагами РСЛ, с громкоговорителями, из которых звучала среди прочего русская версия песни The Wall группы Pink Floyd, которая уже многие годы используется на пикетах против перехода к образованию на латышском языке.

Лозунги в основном выделяли роль РСЛ в «защите русского языка в Латвии», подчеркивая, что только РСЛ не изменил своим принципам и защищает русский язык. По мнению протестующих, русские не готовы переходить на латышский язык, поэтому общине нужны представители в Сейме, чтобы их защитить.

Участники протеста утверждали, что цель РСЛ – сделать Латвию демократической страной, в которой уважают всех жителей, а также критиковали нынешних политиков, подчеркивая, что они злые и не слушают русскую общину, не уважают меньшинства.

Некоторые ораторы подчеркивали, что раньше они были нейтральны, но после того, как мэр Риги Мартиньш Стакис поиграл с белорусским флагом, а министр образования и науки надела футболку с надписью о русском корабле, они решили, что должны идти в политику и просвещать общество.

Присутствующих также беспокоит «насильственное» отделение Латвийской православной церкви от Москвы.

После выступления каждого оратора присутствующие аплодировали. В целом обстановка на пикете была спокойной. Несколько полицейских наблюдали за происходящим.