Как влияют на российскую экономику санкции Запада?

Но, несмотря на то, что ситуация в российской экономике выглядит лучше, чем ожидалось, Кремль прекратил публиковать целый ряд экономических данных вскоре после того, как российские танки вошли в Украину. Bloomberg накануне сообщил со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный для правительства РФ, что страна готовится к затяжной рецессии. Чиновники и эксперты, работавшие над документом, представили три сценария. Два из них показывают, что в 2023 году падение ВВП ускорится, а экономика вернется на уровень 2021 года только в конце десятилетия или позже.

Путин прожигает резервы?

Исследователи из Йельского университета привели сведения об использовании Россией 600 млрд долларов валютных резервов, которые служили подушкой безопасности для Путина. По их данным, 80 млрд долларов уже израсходованы, а около 300 млрд заморожены Западом.

Александр Михайлов, ученый-экономист из британского Университета Рединга, полагает, что Путину перестанет хватать денег на войну только в том случае, если Запад полностью откажется от российских энергоносителей. Это, по его мнению, может занять еще два-три года. А если возможности властей РФ станут ограниченными, они могут фактически начать печатать деньги для покрытия стремительно растущих военных расходов. Однако это, по выражению Михайлова, было бы безумием, поскольку привело бы к сильному падению курса рубля, гиперинфляции и социальным волнениям.