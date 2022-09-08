На чемпионате Европы по баскетболу в Милане решилась судьба сборной Эстонии, сообщает rus.err. Надежда на выход из подгруппы исчезла после матча, в котором сборная Италии обыграла Хорватию.
Евробаскет-2022: Эстония потеряла шансы на выход в следующий круг
Евробаскет-2022: Эстония потеряла шансы на выход в следующий круг
В начале четвертой четверти Хорватия вела в счете с разницей в шесть очков, но в итоге Италия при поддержке своих болельщиков выиграла со счетом 81:76, сообщила в среду "Актуальная камера".
Таким образом, сборная Эстонии, проигравшая обеим этим командам, за тур до окончания группового турнира потеряла шансы на выход в следующий круг. Результат заключительного матча против лидера подгруппы - сборной Греции, турнирного значения иметь не будет; в плей-офф вышли Греция, Украина, Италия и Хорватия.
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