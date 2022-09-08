«Челси» уволил главного тренера, с которым клуб выиграл Лигу чемпионов

«От лица всех в «Челси» клуб хотел бы поблагодарить Томаса и его штаб за приложенные во время работы усилия. Томас по праву займет место в истории «Челси» после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира. Новые владельцы провели 100 дней во главе клуба. Они продолжают упорную работу по продвижению клуба вперед. Новые владельцы считают, что настало время сменить тренера», — говорится в заявлении клуба.