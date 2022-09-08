Европейский центральный банк может прибегнуть к рекордному повышению процентной ставки

Хотя энергетический кризис, вероятно, приведет к спаду в экономике еврозоны, инфляция по-прежнему слишком высока, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ) может сегодня принять историческое решение о повышении базовой процентной ставки на целых 0,75 процента. Ранее ЕЦБ поднимал процентную ставку так резко только один раз. Впервые центральный банк поднял базовую ставку настолько сильно в 1999 году, вскоре после введения евро, по техническим причинам.