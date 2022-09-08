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Европейский центральный банк может прибегнуть к рекордному повышению процентной ставки

Тынис Оя
, экономический журналист
Европейский центральный банк может прибегнуть к рекордному повышению процентной ставки
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ЕЦБ.
ЕЦБ. Фото: Ralph Orlowski

Хотя энергетический кризис, вероятно, приведет к спаду в экономике еврозоны, инфляция по-прежнему слишком высока, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ) может сегодня принять историческое решение о повышении базовой процентной ставки на целых 0,75 процента. Ранее ЕЦБ поднимал процентную ставку так резко только один раз. Впервые центральный банк поднял базовую ставку настолько сильно в 1999 году, вскоре после введения евро, по техническим причинам.

Глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и президент Банка Эстонии Мадис Мюллер выразили мнение международным СМИ, что вопрос о повышении базовой процентной ставки на 0,75% должен как минимум обсуждаться, но, по мнению Йоахима Нагеля, главы немецкого центрального банка (Бундесбанка), обсуждать нечего – нужно действовать быстро.

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