В Эстонии выросло количество иностранных туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось более 229 000 зарубежных и около 250 000 местных туристов. «Количество иностранных туристов в годовом сравнении было на 169% больше, однако по сравнению с июлем докризисного 2019 года все же еще на 30% меньше. Численность местных туристов в последние два года росла быстро, однако по сравнению с прошлым годом в июле этого года уменьшилась на 16%», – уточнила Лаурмаа.

В годовом сравнении в июле увеличилось количество туристов как из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. 52% зарубежных туристов, т.е. 118 000 человек, прибыло в Эстонию из Финляндии. Из Латвии в Эстонию прибыло около 22 000 человек, из Германии — 14 000 и из Литвы — 8000 туристов. 68% зарубежных туристов останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (13%), Тартуский (6%) и Саареский (5%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 440 000 ночей.

Из местных туристов 76% отметили целью своей поездки отдых, 15% – работу. Больше всего местных туристов, т. е. 19 %, останавливалось в Харьюском уезде, 17% выбрали Пярнуский и 10% – Саареский уезд. В Ида-Вирумаа и Тартумаа останавливалось по 9 % местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 459 000 ночей.

В июле свои услуги туристам предлагали 1212 предприятий по размещению, что на 33 предприятий больше, чем в июне. В распоряжении гостей было 23 000 номеров и 55 000 койко-мест, заполнены были 58% номеров. Стоимость размещения составила в среднем 43 евро в сутки на человека, что на 2 евро дороже, чем в июне. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 51 евро, в Тартуском – 47 евро, в Пярнуском – 45 евро, в Саареском – 41 евро и в Ида-Вируском уезде – 37 евро в сутки на человека.