На шестой месяц войны в Украине у ряда местных русскоязычных политиков началось обострение. Пора принимать решение: Эстония с ее неоспоримым западными выбором или же постепенная маргинализация. Скандальные заявления русскоязычных политиков, которые считываются как заигрывания с российским влиянием, наносят большой урон репутации эстонских русских. Пора это прекращать!
ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Русские политики, прекратите вредить местным русскоязычным людям!
Сначала член Рийгикогу от Центристской партии Игорь Кравченко заявил, что его оскорбила нашивка на футболке президента Алара Кариса, на которой российский военный корабль посылается в означенном направлении (зачем приличному человеку принимать это на свой счет?).
Затем рванула настоящая бомба: центрист Михаил Стальнухин назвал демократическое правительство Эстонии нацистами и фашистами, а также заявил, что официальной идеологией нашей страны является поддержка нацизма.
Причины активизации Кравченко неизвестны, но в случае исключенного во вторник из Центристской партии Стальнухина спусковым крючком послужил перенос советских монументов, организованный правительством в Ида-Вирумаа в середине августа. Политик, по его собственному мнению, таким образом защищает память о погибших советских солдатах.
Безотносительно судьбы самого Стальнухина или Кравченко здесь вырисовывается необходимость четкого цивилизационного выбора для тех, кто привык подмигивать России и завлекать наиболее консервативную часть русского электората.
Выбор прост. Можно заставить свою совесть очнуться и признать, что российская агрессия против Украины сильно изменила Эстонию и мир вокруг и теперь вся «советская доблесть», «русское оружие» и поиск «нацистов» есть не что иное как солидаризация с преступным режимом, поскольку путинский режим постоянно подчеркивает свою связь с советским. А можно продолжать дудеть в старую дуду и перейти на темную сторону истории, постепенно превращаясь в маргинала.
Те, кто внимательно наблюдают за эстоноязычным информационным пространством, не могут не заметить, что Михаил Стальнухин своим полным нетерпимости заявлением нанес урон репутации русскоязычных жителей Эстонии.
Увы, столь радикальные заявления оставляют отпечаток. Особенно если двумя днями позже герой истории заявляет, что это он «еще сдерживался». В результате таких скандалов доверие эстонцев к местным русским может понизиться, а воля к ликвидации образования на русском языке и ужесточению миграционной политики в отношении России – наоборот, вырасти. Включаются защитные реакции. Общественное мнение работает именно так. Это звучит парадоксально, но автор заявления изрядно помог продвижению планов тех, кого он клеймит.
Может, авторы высказываний и заслужат симпатии части электората, но в итоге они навредят всем жителям Эстонии, родной язык которых – русский. Такие деятели создают у подавляющего большинства эстонцев совершенно неверное представление, что почти все русскоязычные хотят нанести Эстонии вред, ежедневно любуясь президентом России и советскими истуканами.
Стальнухин, обладающий теперь уже сузившейся электоральной базой на Северо-Востоке, конечно, никакой не лидер русскоязычных в Эстонии. На парламентских выборах 2011 года он набрал в Ида-Вирумаа 8584 голоса, а в 2019 году – лишь 2653. На местных выборах 2009 года он заслужил доверие 4510 избирателей, а в 2021 году – только 619. Падение очевидно.
После изгнания Стальнухина из партии, бремя центристов Северо-Востока ляжет, видимо, целиком на плечи Яны Тоом, которая применяет сложную тактику, включающую в себя одновременно осуждение войны в Украине, защиту советской исторической идентичности, поиск русофобии и брюссельский либеральный шик – что тоже вызывает ряд вопросов у эстонского общественного мнения.
Хотя, конечно, никто не может представлять группу населения, которая крайне разнородна, целиком. Особенно сейчас, когда на фоне войны многие русские семьи разъедают конфликты разной степени интенсивности. Формируются резко отличающиеся друг от друга группы русскоязычных жителей Эстонии. И тестом на распознавание единомышленников еще долго будет отношение к войне в Украине и мнение о советском прошлом Эстонии.
В ходе этого глубокого и разнопланового процесса будет расти запрос на лидеров нового образца, которые подчеркивают отдельность русско-эстонской идентичности от принятых в Москве норм и традиций.
Очевидно, что серьезно участвовать в формировании будущего Эстонской Республики через политику могут лишь те, кто готовы принять базовый ценностный договор эстонского общества. Те, кто готовы увидеть, что интересы у подавляющего большинства постоянных жителей Эстонии сходятся.
Мы хотим видеть независимую европейскую демократию, в которой есть сильная экономика, процветающая культура и общность с другими свободными народами, готовыми постоять за себя и помогать друг другу.