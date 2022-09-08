ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Русские политики, прекратите вредить местным русскоязычным людям!

Увы, столь радикальные заявления оставляют отпечаток. Особенно если двумя днями позже герой истории заявляет, что это он «еще сдерживался». В результате таких скандалов доверие эстонцев к местным русским может понизиться, а воля к ликвидации образования на русском языке и ужесточению миграционной политики в отношении России – наоборот, вырасти. Включаются защитные реакции. Общественное мнение работает именно так. Это звучит парадоксально, но автор заявления изрядно помог продвижению планов тех, кого он клеймит.

Может, авторы высказываний и заслужат симпатии части электората, но в итоге они навредят всем жителям Эстонии, родной язык которых – русский. Такие деятели создают у подавляющего большинства эстонцев совершенно неверное представление, что почти все русскоязычные хотят нанести Эстонии вред, ежедневно любуясь президентом России и советскими истуканами.

Стальнухин, обладающий теперь уже сузившейся электоральной базой на Северо-Востоке, конечно, никакой не лидер русскоязычных в Эстонии. На парламентских выборах 2011 года он набрал в Ида-Вирумаа 8584 голоса, а в 2019 году – лишь 2653. На местных выборах 2009 года он заслужил доверие 4510 избирателей, а в 2021 году – только 619. Падение очевидно.