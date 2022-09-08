В среду днем в соцсети Facebook появилась публикация, в которой говорилось, что расположенное в кохтла-ярвеском районе Старый Ахтме Немецкое военное кладбище подверглось нападению вандалов.
ФОТО ⟩ В Ида-Вирумаа немецкое военное кладбище подверглось нападению вандалов: повсюду знаки вторжения российских войск в Украину
Вандалы нанесли на поминальные плиты знак вторжения российских войск в Украину – букву Z, а также красную пятиконечную звезду.
По словам руководителя региональных полицейских Йыхвиского отделения полиции Идаской префектуры Маргуса Мурдсалу, вчера днем, патрулируя местность, сотрудники полиции заметили, что надгробия и кресты на военном кладбище в Ахтме испачканы красной краской, и среди прочего на памятники был нанесен символ страны-агрессора: буква Z и пятиконечная звезда. «Позднее мы получили сообщения от наблюдательных жителей», - сказал он.
«Полиция вчера работала на месте происшествия и собрала исходный материал. Местная администрация позаботилась о том, чтобы надгробия и кресты были очищены к сегодняшнему дню», - сказал Мурдсалу.
В полиции отметили, что по факту произошедшего было начато уголовное производство. В случае обвинительного приговора за такое деяние может быть наказан денежный штраф или лишение свободы сроком до года. «Мы работаем над установлением личностей злоумышленников», – сказал Мурдсалу.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данном инциденте, звонить по телефону 112 или отправить письмо по адресу margus.murdsalu@politsei.ee.