ФОТО ⟩ В Ида-Вирумаа немецкое военное кладбище подверглось нападению вандалов: повсюду знаки вторжения российских войск в Украину

Немецкое военное кладбище. Фото: Facebook

Вандалы нанесли на поминальные плиты знак вторжения российских войск в Украину – букву Z, а также красную пятиконечную звезду.

Последствия действий вандалов. Фото: Facebook

По словам руководителя региональных полицейских Йыхвиского отделения полиции Идаской префектуры Маргуса Мурдсалу, вчера днем, патрулируя местность, сотрудники полиции заметили, что надгробия и кресты на военном кладбище в Ахтме испачканы красной краской, и среди прочего на памятники был нанесен символ страны-агрессора: буква Z и пятиконечная звезда. «Позднее мы получили сообщения от наблюдательных жителей», - сказал он.

«Полиция вчера работала на месте происшествия и собрала исходный материал. Местная администрация позаботилась о том, чтобы надгробия и кресты были очищены к сегодняшнему дню», - сказал Мурдсалу.

В полиции отметили, что по факту произошедшего было начато уголовное производство. В случае обвинительного приговора за такое деяние может быть наказан денежный штраф или лишение свободы сроком до года. «Мы работаем над установлением личностей злоумышленников», – сказал Мурдсалу.