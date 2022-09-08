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В Нарва-Йыэсуу убит мужчина, в качестве подозреваемой полиция задержала пьяную женщину

BNS
В Нарва-Йыэсуу убит мужчина, в качестве подозреваемой полиция задержала пьяную женщину
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Полиция прибыла на место происшествия около полудня в воскресенье.
Полиция прибыла на место происшествия около полудня в воскресенье. Фото: Taavi Sepp

В среду в Нарва-Йыэсуу полиция задержала пьяную женщину, которую подозревают в убийстве мужчины.

В среду полиция получила вызов в квартиру в деревне Солдина в Нарва-Йыэсуу, где было обнаружено тело 65-летнего мужчины со следами насилия, сообщили BNS в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

62-летняя пьяная женщина, проживающая в той же квартире, была задержана на месте как подозреваемая в убийстве. Мотив и другие подробности тяжкого преступления будут выяснены в ходе уголовного расследования.

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