НА ЧАСТОТЕ SORAINEN ⟩ Стоит ли спорить с государством? Объясняют юристы-профи

Несмотря на то, что все законы должны соответствовать Конституции, а административные акты – иметь под собой законные основания, иногда, к сожалению, происходит иначе. Бывает, что законы могут пониматься неоднозначно и в таком случае запреты и ограничения, налагаемые государственными органами, неправомерны, а конституционные права человека нарушаются. При таком раскладе необходимо пользоваться своим правом оспаривать действия административных органов.

Аллар Йыкс напомнил, что не все запреты и ограничения, введенные во время первой волны пандемии COVID-19, имели под собой законные основания.

Существуют разные возможности оспаривания административных актов, нарушающих права людей. Среди них – возражение административному органу, который ввел ограничения, обращение в суд, а также – к канцлеру юстиции. Канцлер юстиции защищает права человека, может сделать предписания административному органу, а также проверяет, является ли конституционным тот или иной закон и административный акт.

Йыкс вспомнил некоторые случаи из своей практики: те вопросы, которыми он занимался и на которые обращал внимание 15-20 лет назад, еще находясь на должности канцлера юстиции, и которые на тот момент казались несущественными, сейчас являются актуальными и важными.

Основной ошибкой в борьбе за свои права является то, что люди поздно обращаются в суд или к юристам. Как правило, на оспаривание административного акта дается 30 дней, и если обратиться за помощью позже, уже сложно что-то изменить.

И частные, и юридические лица, очень часто не решаются защищать свои права, так как боятся каких-то мифических последствий. По словам Аллара Йыкса, это тоже ошибка: если ты не защищаешься сам, никто другой тебя не защитит. Всегда есть смысл бороться за свои права, если вы чувствуете, что государство их ущемляет: за этим не последует санкции или какие-либо другие наказания.

Перспективно ли защищать свои права? «Конечно перспективно. Это более перспективно, чем выиграть в лотерею», – однозначно заявляет Аллар Йыкс.

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В чем разница между разными правовыми актами?

Все ли действия и запреты административных органов правомерны?

Какие возможности существуют для оспаривания административных актов?

Какие существуют меры правовой защиты?

Какой анализ должен быть проведен перед принятием административных актов?

В каких обстоятельствах является эффективным обращение к канцлеру юстиции?

Каковы основные ошибки в общении с административными органами или в ведении споров?

Насколько перспективно защищать свои права и спорить с государством?