Открыт конкурс заявок на проведение в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий

Ходатайства можно подать до 10 октября 2022 года. Тур подачи заявок финансирует Министерство финансов.

По словам министра государственного управления Рийны Солман, каждый год в рамках проектного конкурса оказывается поддержка десяткам проводимых в Ида-Вирумаа масштабным мероприятиям, которые помогают налаживанию контактов между людьми с разным родным языком и привлекают в регион туристов. «К примеру, по результатам весеннего конкурса, в числе прочих поддержку получил фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который проходит как раз в конце этой недели, и на котором выступят как зарубежные, так и местные артисты», – отметила министр.

«Важно, что в регионе предлагаются занятия для широкой публики – проводятся мероприятия как для любителей оздоровительного спорта, так и для интересующихся техникой. Например, большой популярностью пользуются поддерживаемые нами Алутагузеский веломарафон и День авиации в Йыхви», – добавила Рийна Солман.

«Приглашаем принять участие в осеннем проектном конкурсе как организаторов уже полюбившихся публике традиционных мероприятий, так и инициаторов новых проектов, которые хотят внести свой вклад в развитие культурной и спортивной жизни Ида-Вирумаа», – сказала руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Бюджет тура подачи ходатайств составляет 165 000 евро. Минимальная сумма поддержки составляет 10 000 евро, а максимальная – 25 000 евро на ходатайство.