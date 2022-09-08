Министерство финансов и Фонд интеграции объявили сегодня о начале конкурса заявок о предоставлении поддержки на проведение в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий, которые способствуют экономическому развитию региона, поддерживают предпринимательство и туризм, повышают привлекательность уезда, привлекают посетителей со всей Эстонии и помогают налаживанию контактов между представителями разных культур.
Открыт конкурс заявок на проведение в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий
Ходатайства можно подать до 10 октября 2022 года. Тур подачи заявок финансирует Министерство финансов.
По словам министра государственного управления Рийны Солман, каждый год в рамках проектного конкурса оказывается поддержка десяткам проводимых в Ида-Вирумаа масштабным мероприятиям, которые помогают налаживанию контактов между людьми с разным родным языком и привлекают в регион туристов. «К примеру, по результатам весеннего конкурса, в числе прочих поддержку получил фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который проходит как раз в конце этой недели, и на котором выступят как зарубежные, так и местные артисты», – отметила министр.
«Важно, что в регионе предлагаются занятия для широкой публики – проводятся мероприятия как для любителей оздоровительного спорта, так и для интересующихся техникой. Например, большой популярностью пользуются поддерживаемые нами Алутагузеский веломарафон и День авиации в Йыхви», – добавила Рийна Солман.
«Приглашаем принять участие в осеннем проектном конкурсе как организаторов уже полюбившихся публике традиционных мероприятий, так и инициаторов новых проектов, которые хотят внести свой вклад в развитие культурной и спортивной жизни Ида-Вирумаа», – сказала руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.
Бюджет тура подачи ходатайств составляет 165 000 евро. Минимальная сумма поддержки составляет 10 000 евро, а максимальная – 25 000 евро на ходатайство.
Мероприятия, для организации которых представляется заявка, должны иметь уездное значение, и в них должно участвовать не менее 1000 человек. Поддержка выделяется как впервые организуемым мероприятиям, так и тем, которые проводятся повторно. Период реализации проектов – 08.09.2022 - 30.06.2023.
Ходатайства о предоставлении поддержки можно подать через информационную систему Министерства культуры. С дополнительной информацией об условиях тура подачи ходатайств можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции.
Продвижение предпринимательства и туризма, а также инициирование и проведение спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вируском уезде является частью программы развития Ида-Вирумаа, реализуемой в рамках государственной программы региональной политики. Программу проводит Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством финансов.
Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить на инфодне, который пройдет 21 сентября в 15:00 (на эстонском языке) на платформе Microsoft Teams. На инфодень просим зарегистрироваться по адресу iris.jarv@integratsioon.ee.
Зарегистрировавшимся будет отправлена детальная информация об участии в инфодне.