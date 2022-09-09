Эксперт: чем рискуют стороны, подписывая договор аренды жилья

Стоит знать, что даты подписания договора аренды и внесения арендной платы могут быть разными. Иногда это необходимо и оправданно. Желательно знать, что дата выплаты арендной платы и день зарплаты арендатора находятся близко. Таким образом, арендодатель будет уверен, что получит свои деньги.

Порядок оплаты коммунальных услуг

В дополнение к арендной плате существуют также платежи за коммунальные услуги, выплата которых должна быть согласована сторонами. Один из вариантов – арендатор вносит указанную в счете поставщика услуг сумму на банковский счет арендодателя к определенной дате. Другим вариантом является оплата поставщику услуг напрямую: арендодатель направляет счета арендатору, а арендатор оплачивает их.

Стороны также должны просмотреть предыдущие счета за коммунальные услуги, чтобы было ясно, каков уровень цен на отопление, электроэнергию и другие расходы по содержанию этой квартиры и всего здания.

По этой теме мы часто получаем вопросы как от арендодателей, так и от арендаторов: должен ли арендатор оплачивать расходы на содержание и благоустройство здания и ремонтный фонд.

«Такого рода вещи регулируются Обязательственно-правовым законом, который позволяет включать все расходы на содержание и улучшение здания в обязательства арендатора, если их размер известен на момент подписания договора и не увеличивается как на дрожжах в течение срока действия договора, например, из-за капитального ремонта», — говорит Сихт.