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Поезда Elron забиты донельзя: можно ли вернуть деньги за билет, если в поезде нет сидячего места?

Анита Авакова
, репортер-редактор
Поезда Elron забиты донельзя: можно ли вернуть деньги за билет, если в поезде нет сидячего места?
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Велосипедист садится на поезд "Elron".
Велосипедист садится на поезд "Elron". Фото: Raul Mee
  • Люди вынуждены стоять в поезде по несколько часов
  • Ситуация не изменится до 2024 года
  • Хочешь ехать сидя – плати больше

На чем добраться до соседнего города? На машине – дорого, на автобусе –дорого и тесно… Поезд кажется неплохой альтернативой: планировка эстонских поездов Elron позволяет комфортно расположиться на сиденьях, ширина прохода обеспечивает беспрепятственное передвижение по вагону. Но есть одно но: если поезд набит битком, узенькие проходы автобусов покажутся вам сказкой, поскольку всю дорогу вы едете сидя.

Читатель Postimees обратился в редакцию с жалобой:

«Поезд Таллинн-Тарту с отправлением в 18:02 забит до отказа. Ситуация напоминает Индию».

Поезд Таллинн-Тарту с отправлением в 18:02, 21 августа.
Поезд Таллинн-Тарту с отправлением в 18:02, 21 августа. Фото: Янно Зыбин

Действительно, на фото видно, что многим пассажирам не хватило сидячих мест. Но обеспечивает ли наличие билета сидячее место пассажиру поезда? И может ли он потребовать возврат денег за билет, если был вынужден несколько часов стоять? С этими вопросами вы обратились непосредственно к компании Elron.

Отвечает специалист по коммуникации компании Elron Катрин Кульдеркнуп:

«Железнодорожный парк Elron состоит из 38 поездов, которые ежедневно обслуживают пассажиров по всей Эстонии – у нас более двухсот отправлений в день. Среди них, к сожалению, есть рейсы, на которых невозможно обеспечить достаточное количество сидячих мест для всех пассажиров. Поезда Elron предназначены для передвижения как сидя, так и стоя.

Билеты на поезд продаются онлайн и на месте. Чтобы обеспечить каждому сидячее место, билеты на поезд следует проверять на каждой остановке и у каждой двери, чтобы в итоге в вагоны не вошло больше пассажиров, чем мест в поезде. Понятно, что это нецелесообразно да и вообще невозможно, поскольку одним из преимуществ движения поезда является скорость. Если тратить 5-10 минут на проверку и продажу билетов на каждой остановке, этого преимущества не будет. Но любой желающий может обеспечить себе сидячее место, купив билет первого класса.

За последний год количество пассажиров поездов Elron увеличилось на четверть. Однако наш железнодорожный парк абсолютно такой же, как и в 2014 году, когда новые поезда только вышли на линию. Понятно, что существующее количество поездов уже не покрывает наших реальных потребностей. Самостоятельно Elron не может принять решение о покупке дополнительных составов, потому что выручка от продажи билетов покрывает только одну треть затрат на движение поездов. Для дополнительных поездов необходимо государственное финансирование, о необходимости которого мы говорим уже не первый год. Сегодня мы можем подтвердить, что в 2024 году в Эстонию прибудут шесть новых электропоездов, и тогда движение поездов станет более комфортным».

На наши вопросы ответила и эксперт по консультированию секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей Маргот Леэн:

«При покупке билета стандартного класса пассажиру не назначается конкретное сидячее место. Сидячее место гарантировано только пассажиру с билетом первого класса. Потребитель не может требовать возврата средств только по причине отсутствия места. Если потребитель не удовлетворен качеством услуги, он может подать жалобу торговцу. Жалоба должна содержать конкретную претензию потребителя. Продавец обязан ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней с момента получения жалобы».

Ответ адвоката Олега Матвеева тоже оказался не в пользу пассажиров:

«Если говорить юридически, то между перевозчиком и пассажиром здесь был заключен договор перевозки пассажира в понимании Закона об обязательственном праве Эстонии и постановления ЕС 1371/2007 о пассажирах поездов. Одной из главных обязанностей перевозчика была перевозка пассажира из пункта А в пункт Б. Перевозчик выполнил свою обязанность разрешить пассажиру войти в поезд, а также, насколько я понимаю, была выполнена и основная обязанность перевозчика: доставить пассажира в конечный пункт своевременно.

Правила проезда Elron предусматривают дополнительную обязанность предоставить сидячее место в первом классе, если пассажир купил соответствующий билет. На второй класс такие услуги не распространяются. Поэтому сомневаюсь, что пассажиру удастся получить деньги обратно. Пассажир может написать компании Elron и предложить в рамках компромисса вернуть часть стоимости билета, но у компании нет обязанности соглашаться на такой компромисс.

Если поезд опоздает больше чем на час, пассажир имеет право получить компенсацию от перевозчика в размерах, установленных в упомянутом постановлении ЕС. Более того, Elron, согласно установленным в кампании правилам, идет на встречу клиенту и возвращает стоимость билета, даже если поезд опоздал больше чем на полчаса».

Вывод: не хочешь стоять – доплачивай

К сожалению, пока пассажирам придется мириться с нехваткой сидячих мест или покупать более дорогой билет в вагон первого класса. Ситуация может измениться лишь к 2024 году, когда будут запущены в эксплуатацию шесть новых электропоездов.

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