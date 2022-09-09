Поезда Elron забиты донельзя: можно ли вернуть деньги за билет, если в поезде нет сидячего места?

Читатель Postimees обратился в редакцию с жалобой:

«Поезд Таллинн-Тарту с отправлением в 18:02 забит до отказа. Ситуация напоминает Индию».

Поезд Таллинн-Тарту с отправлением в 18:02, 21 августа. Фото: Янно Зыбин

Действительно, на фото видно, что многим пассажирам не хватило сидячих мест. Но обеспечивает ли наличие билета сидячее место пассажиру поезда? И может ли он потребовать возврат денег за билет, если был вынужден несколько часов стоять? С этими вопросами вы обратились непосредственно к компании Elron.

Отвечает специалист по коммуникации компании Elron Катрин Кульдеркнуп:

«Железнодорожный парк Elron состоит из 38 поездов, которые ежедневно обслуживают пассажиров по всей Эстонии – у нас более двухсот отправлений в день. Среди них, к сожалению, есть рейсы, на которых невозможно обеспечить достаточное количество сидячих мест для всех пассажиров. Поезда Elron предназначены для передвижения как сидя, так и стоя.

Билеты на поезд продаются онлайн и на месте. Чтобы обеспечить каждому сидячее место, билеты на поезд следует проверять на каждой остановке и у каждой двери, чтобы в итоге в вагоны не вошло больше пассажиров, чем мест в поезде. Понятно, что это нецелесообразно да и вообще невозможно, поскольку одним из преимуществ движения поезда является скорость. Если тратить 5-10 минут на проверку и продажу билетов на каждой остановке, этого преимущества не будет. Но любой желающий может обеспечить себе сидячее место, купив билет первого класса.