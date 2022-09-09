Поезда Elron забиты донельзя: можно ли вернуть деньги за билет, если в поезде нет сидячего места?

На наши вопросы ответила и эксперт по консультированию секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей Маргот Леэн:
«При покупке билета стандартного класса пассажиру не назначается конкретное сидячее место. Сидячее место гарантировано только пассажиру с билетом первого класса. Потребитель не может требовать возврата средств только по причине отсутствия места. Если потребитель не удовлетворен качеством услуги, он может подать жалобу торговцу. Жалоба должна содержать конкретную претензию потребителя. Продавец обязан ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней с момента получения жалобы».
Ответ адвоката Олега Матвеева тоже оказался не в пользу пассажиров:
«Если говорить юридически, то между перевозчиком и пассажиром здесь был заключен договор перевозки пассажира в понимании Закона об обязательственном праве Эстонии и постановления ЕС 1371/2007 о пассажирах поездов. Одной из главных обязанностей перевозчика была перевозка пассажира из пункта А в пункт Б. Перевозчик выполнил свою обязанность разрешить пассажиру войти в поезд, а также, насколько я понимаю, была выполнена и основная обязанность перевозчика: доставить пассажира в конечный пункт своевременно.
Правила проезда Elron предусматривают дополнительную обязанность предоставить сидячее место в первом классе, если пассажир купил соответствующий билет. На второй класс такие услуги не распространяются. Поэтому сомневаюсь, что пассажиру удастся получить деньги обратно. Пассажир может написать компании Elron и предложить в рамках компромисса вернуть часть стоимости билета, но у компании нет обязанности соглашаться на такой компромисс.
Если поезд опоздает больше чем на час, пассажир имеет право получить компенсацию от перевозчика в размерах, установленных в упомянутом постановлении ЕС. Более того, Elron, согласно установленным в кампании правилам, идет на встречу клиенту и возвращает стоимость билета, даже если поезд опоздал больше чем на полчаса».
Вывод: не хочешь стоять – доплачивай
К сожалению, пока пассажирам придется мириться с нехваткой сидячих мест или покупать более дорогой билет в вагон первого класса. Ситуация может измениться лишь к 2024 году, когда будут запущены в эксплуатацию шесть новых электропоездов.