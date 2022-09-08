Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус может покинуть свой пост

«Кейт Пентус-Розиманнус имеет большой опыт в государственном управлении и финансах. Зарекомендовала себя как последовательный требователь финансовой дисциплины как в финансовом комитете парламента, так и в работе министра финансов, составила три бюджета и сумела в кризисные годы удержать государственные финансы в жестких рамках. Мне было бы жаль терять отличного министра финансов, но я считаю, что она является очень сильным кандидатом в Европейскую счетную палату, который проделал бы там хорошую работу и был бы достойным представителем Эстонии», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Пентус-Розиманнус имеет более чем 15-летний опыт работы в высших органах власти страны, из которых почти шесть лет в качестве министра она руководила областями экологической-, внешней-, и финансовой политики. В качестве министра она долгое время участвовал в деятельности Совета министров Европейского Союза и переговорах с Еврокомиссией. У нее степень магистра международного права и дипломатии Института Флетчера Университета Тафтса в США.

В настоящее время членом Европейской счетной палаты от Эстонии является бывший премьер-министр Юхан Партс. В 2004-2016 годах Керсти Кальюлайд была членом Счетной палаты.

Европейская счетная палата является одним из пяти институтов Европейского союза, наряду с Европейской комиссией, Советом Европейского союза, Европейским парламентом и Европейским судом.

Партия реформ планирует назначить нового министра финансов уже в этом году. Во фракции Партии реформ в Рийгикогу целых четыре бывших министра финансов: Айвар Сыэрд, Юрген Лиги, Марис Лаури. Именно Лаури и министр информационных технологий и внешней торговли предыдущего правительства, Андрес Сутть, считаются главными фаворитами на пост Пентус-Розиманнус.