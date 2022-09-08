Эдгар Каскла ⟩ Грядет ли в США гражданская война?

Причина кризисной ситуации заключается в бывшем президенте Дональде Трампе и его сторонниках, которые даже два года спустя уверены в победе Трампа над Джо Байденом на президентских выборах 2020 года и требуют его возвращения в Белый дом. А Трамп своими высказываниями их подначивает. Недавно выяснилось, что Трамп забрал из Белого дома несколько десятков ящиков с документами и перевез их в свой дом во Флориде, в резиденцию Мар-а-Лаго.

Все президентские и правительственные документы принадлежат Америке, поэтому они отправляются в государственный архив. Когда обнаружилось, что бумаг нет, то на основании судебного ордера Федеральное бюро расследований отправилось в Мар-а-Лаго на их поиск, где они и были найдены. Но Трамп и его фанаты считают, что обыск – это часть большой теории заговора, цель которой – заставить Трампа молчать, чтобы в стране можно было установить авторитарный строй под управлением Байдена.