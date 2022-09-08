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Эдгар Каскла ⟩ Грядет ли в США гражданская война?

Эдгар Каскла
, преподаватель факультета политологии Калифорнийского университета
Грядет ли в США гражданская война?
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Дональд Трамп через два дня после того, как ФБР посетило его дом во Флориде в августе 2022 года.
Дональд Трамп через два дня после того, как ФБР посетило его дом во Флориде в августе 2022 года. Фото: David Dee Delgado
  • Сорок процентов американцев ожидают гражданской войнй в течение ближайших десяти лет
  • Вечером 1 сентября Байден выступил с речью, в которой предупредил, что демократия может исчезнуть
  • Проблема в том, что бывший президент Трамп не признает своих ошибок

Недавний опрос населения в США выяснил, что сорок процентов американцев ожидают гражданской войны в течение ближайших десяти лет. Бывший министр труда США Роберт Рейх сказал, что для современного поколения важнейшим политическим вопросом является спасение демократии. Америка в опасности, пишет политолог Калифорнийского университета Эдгар Каскла.

Причина кризисной ситуации заключается в бывшем президенте Дональде Трампе и его сторонниках, которые даже два года спустя уверены в победе Трампа над Джо Байденом на президентских выборах 2020 года и требуют его возвращения в Белый дом. А Трамп своими высказываниями их подначивает. Недавно выяснилось, что Трамп забрал из Белого дома несколько десятков ящиков с документами и перевез их в свой дом во Флориде, в резиденцию Мар-а-Лаго.

Все президентские и правительственные документы принадлежат Америке, поэтому они отправляются в государственный архив. Когда обнаружилось, что бумаг нет, то на основании судебного ордера Федеральное бюро расследований отправилось в Мар-а-Лаго на их поиск, где они и были найдены. Но Трамп и его фанаты считают, что обыск – это часть большой теории заговора, цель которой – заставить Трампа молчать, чтобы в стране можно было установить авторитарный строй под управлением Байдена.

В американской политике столько же абсурда, как и в «Алисе в Стране чудес». Все перевернуто с ног на голову. Белый Кролик мечется в панике, а народ опасается, как бы чего не вышло. И Кролик прав. Опасность исходит не от Байдена. Это сторонники Трампа пытались изменить результаты выборов, использовать судебные процессы для аннулирования результатов выборов и захватить Капитолий. Этот легион никуда не делся и все еще готов воевать во имя «свободы», используя оружие и другие инструменты до тех пор, пока их парень не вернется на свое старое место.

В американской политике столько же абсурда, как и в «Алисе в Стране чудес». Все перевернуто с ног на голову. Белый Кролик мечется в панике, а народ опасается, как бы чего не вышло. И Кролик прав.

Вечером 1 сентября Байден выступил с речью, в которой предупредил о том, что демократия может исчезнуть, потому что очень многие люди верят в теории заговора и следуют им. Байден заявил, что общество стоит на пороге кризиса. Те, кто утверждают, что выступают в защиту свободы, на самом деле с удовольствием бы ее уничтожили. Ничего неожиданного он не сказал, просто попросил сохранять адекватность.

Поскольку Трампа выкинули из Твиттера, то он создал собственную платформу Truth Social, где излагает свои мысли и комментарии. После речи Байдена он написал: «Если разобрать озлобленную нелепую речь Байдена, с которой он выступил сегодня вечером, то ее можно трактовать как угрозы Америке, в том числе военным насилием». Трамп считает, что Байден сошел с ума.

Но все ровно наоборот. Байден предупредил, что как раз сторонники Трампа, которых он назвал республиканцами MAGA (Make America Great Again), могут напасть на страну. Республиканцы MAGA, или трамписты, верят в демократию только в случае победы их кандидата. В противном случае их однозначно обманули, каким-то образом подтасовав результаты. Поскольку поражение в их понимании является частью теории заговора, то ситуацию следует исправлять с помощью силы и террора.

Когда сотрудники ФБР отправились в Мар-а-Лагос, их основной целью был вывоз материалов в архив. Выяснилось, что в коробках были и засекреченные документы, которые Трампу было запрещено оставлять при себе. Этот факт тоже был извращен, так что республиканцы MAGA считают, что эти документы подбросила ФБР, чтобы дискредитировать Трампа, а может, даже и арестовать.

Было бы интересно узнать, зачем Трамп оставил себе эти секретные документы. Говорят, там были и пустые папки с грифом «совершенно секретно». Интересно, что стало с этими документами?

Грядут решающие времена. В ноябре состоятся выборы конгрессменов, сразу после которых стартуют кампании к президентским выборам 2024 года. Согласятся ли проигравшие на выборах с поражением или начнут протестовать, утверждая, что их опять обманули, а результаты выборов нужно аннулировать? Трамп уже создал такой прецедент: интересно, решится ли кто-нибудь его повторить.

Американцы – самый вооруженный народ в мире, многие считают, что право на оружие в этой стране положено по рождению. А если арсенал настолько огромен, то нечего удивляться, что люди боятся гражданской войны. Я и сам боюсь.

Проблема не в том, что Байден старый и начал заговариваться. Проблема в том, что бывший президент не признает своих ошибок, подпитываясь силой и энергией тех, кто сохранил ему непоколебимую верность. А лояльность он ценит. Даже если у этих верных трампистов на плече висит автоматическое оружие.

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