Эдгар Каскла ⟩ Грядет ли в США гражданская война?

Когда сотрудники ФБР отправились в Мар-а-Лагос, их основной целью был вывоз материалов в архив. Выяснилось, что в коробках были и засекреченные документы, которые Трампу было запрещено оставлять при себе. Этот факт тоже был извращен, так что республиканцы MAGA считают, что эти документы подбросила ФБР, чтобы дискредитировать Трампа, а может, даже и арестовать.
Было бы интересно узнать, зачем Трамп оставил себе эти секретные документы. Говорят, там были и пустые папки с грифом «совершенно секретно». Интересно, что стало с этими документами?
Грядут решающие времена. В ноябре состоятся выборы конгрессменов, сразу после которых стартуют кампании к президентским выборам 2024 года. Согласятся ли проигравшие на выборах с поражением или начнут протестовать, утверждая, что их опять обманули, а результаты выборов нужно аннулировать? Трамп уже создал такой прецедент: интересно, решится ли кто-нибудь его повторить.
Американцы – самый вооруженный народ в мире, многие считают, что право на оружие в этой стране положено по рождению. А если арсенал настолько огромен, то нечего удивляться, что люди боятся гражданской войны. Я и сам боюсь.
Проблема не в том, что Байден старый и начал заговариваться. Проблема в том, что бывший президент не признает своих ошибок, подпитываясь силой и энергией тех, кто сохранил ему непоколебимую верность. А лояльность он ценит. Даже если у этих верных трампистов на плече висит автоматическое оружие.