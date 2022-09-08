Таллиннское горсобрание обсудит предложение об отмене платы за место в детском саду

«Мы предлагаем прекратить ненужные расходы, которые происходят в связи с политикой Таллиннского горсобрания во главе с Центристской партией. Вместо этого лучше использовать средства на благо семей с детьми в трудные времена», – сказал председатель Партии реформ Кристен Михал.

Михал отметил, что отмена платы за место в детском саду с сентября этого года будет стоить почти 4 млн евро, а в дальнейшем – почти 13 миллионов евро в год.

Что касается источников финансирования, он сказал, что до трех млн евро можно сэкономить, если сократить саморекламу городских властей и значительно уменьшить количество пиар-менеджеров. Пересмотр договоров относительно государственно-частных партнерств, который предлагала оппозиция, поспособствовал тому, что удалось сэкономить около 20 млн евро. По словам Михала, это была лишь часть расчета.

«Экономия одного-двух млн в год в связи с пересмотром невыгодных для города договоров — это реальность. Например, за счет сокращения двух сот рабочих мест, которые занимаются поддержкой Центристкой партии, можно сэкономить около 6 млн. Также можно сократить расходы, если новое руководство Совета АО «Таллиннский городской транспорт» пересмотрит и прекратит прежний расточительный образ жизни и оптимизирует транспортные линии. Также должна быть прекращена деятельность Таллиннского русского лицея, который является не школой, а пропагандистским проектом городских властей. Мы обязательно представим эти предложения при составлении бюджета Таллинна на следующий год» , – добавил Михал.

Член социальной комиссии Рийгикогу Энне Пиллак пояснила, что, с одной стороны, бесплатное дошкольное образование является частью единого эстоноязычного образования, а с другой стороны, это также необходимая поддержка семей с детьми.