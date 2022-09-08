Завершилась реконструкция фонтана и парковой зоны пруда Ыйсмяэ

«Несомненно, пруд и окружающая его парковая зона являются центром микрорайона Вяйке-Ыйсмяэ. В свое время это было очень современным ландшафтно-архитектурным решением, и очень радует, что ему придали новый облик. Спроектированная несколько десятилетий назад территория была дополнена новыми решениями и озеленением, чтобы сделать ее еще более комфортным местом для времяпрепровождения», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в ходе работ привели в порядок укрепление берега и расширили пешеходную дорожку по внутреннему кругу пруда, водоем локально углубили и очистили от ила.

«На пруду построили новый фонтан с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды, он является одним из крупнейших в Эстонии, - сказал Сильянов. – Все желающие смогут познакомиться с новым красочным фонтаном в эту субботу, когда он будет торжественно открыт и впервые запущен».

В ходе работ по реконструкции в парковой зоне пруда Ыйсмяэ модернизировали освещение, а по тропам внешнего круга уложили покрытие из гранитной крошки. На территории заменили амортизированный спортивный инвентарь, обновили скамейки и урны, а также установили туалетный модуль. Наряду с работами, которые были предусмотрены проектом, также был обновлен настил сцены амфитеатра и построен слип для обслуживания пруда и фонтана.