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Янек Кессельманн ⟩ Кто научит россиян демократическим ценностям?

Янек Кессельманн
, обозреватель
Кто научит россиян демократическим ценностям?
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Российские туристы прибывают в Таллинн.
Российские туристы прибывают в Таллинн. Фото: Sander Ilvest

Все мы хотели бы видеть демократическое общество к востоку от эстонской границы. Но как бы мы могли помочь созданию свободной и мирной России, задается вопросом обозреватель Янек Кессельманн.

​На протяжении многих лет российский президент неоднократно заявлял о себе как о приверженце стратегии, усвоенной в советское время: для обеспечения стабильной лояльности населения России к режиму внешнеполитическая ситуация для России должна быть стабильная .

Советскому стратегу нужна буферная зона вокруг РФ. Окружающие Россию страны должны находиться под контролем России, а страны, имеющие влияние в геополитике, должны делить друг с другом сферы влияния. Эталоном такого образа мыслей был пакт Молотова-Риббентропа.

Чего не видит и во что не верит российский режим, так это ценности, которые несет Запад: право каждого человека на самореализацию, свободу слова, свободное передвижение, экономическую свободу, образование, право влиять на политический курс своей страны посредством выборов.

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