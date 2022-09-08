Все мы хотели бы видеть демократическое общество к востоку от эстонской границы. Но как бы мы могли помочь созданию свободной и мирной России, задается вопросом обозреватель Янек Кессельманн.
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Янек Кессельманн ⟩ Кто научит россиян демократическим ценностям?
Кто научит россиян демократическим ценностям?
На протяжении многих лет российский президент неоднократно заявлял о себе как о приверженце стратегии, усвоенной в советское время: для обеспечения стабильной лояльности населения России к режиму внешнеполитическая ситуация для России должна быть стабильная .
Советскому стратегу нужна буферная зона вокруг РФ. Окружающие Россию страны должны находиться под контролем России, а страны, имеющие влияние в геополитике, должны делить друг с другом сферы влияния. Эталоном такого образа мыслей был пакт Молотова-Риббентропа.
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