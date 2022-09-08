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Петербургские мундепы потребовали от Госдумы выдвинуть Путину обвинение в госизмене

«Новая Газета. Европа»
Петербургские мундепы потребовали от Госдумы выдвинуть Путину обвинение в госизмене
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В Санкт-Петербурге Совет муниципального образования (МО) «Смольнинское» обратился к депутатам Госдумы с просьбой выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина.
В Санкт-Петербурге Совет муниципального образования (МО) «Смольнинское» обратился к депутатам Госдумы с просьбой выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина. Фото: twitter

В Санкт-Петербурге Совет муниципального образования (МО) «Смольнинское» обратился к депутатам Госдумы с просьбой выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина, чтобы отрешить его от должности. Решение было поддержано большинством присутствующих, сообщил в твиттере депутат МО Дмитрий Палюга, пишет Новая Газета. Европа.

«За» проголосовали семь депутатов (Балтруков, Киселева, Кузнецова, Палюга, Полуйков, Чеботарь, Юферев), трое воздержались (Мишкинис, Захаров, Серая), уточнил депутат Никита Юферев.

Палюга также выложил тексты решения и обращения, которое планируется направить депутатам Госдумы. В обращении сказано, что с началом проведения «специальной военной операции» в Украине в действиях Путина «присутствуют признаки преступления», предусмотренного в статье о госизмене.

Как заявили депутаты, с 24 февраля «уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане», «страдает экономика России» и «блок НАТО расширяется на восток».

«Одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины. Однако достигнут обратный эффект. За время СВО Украина получила современную военную технику и средства в сумме на 38 миллиардов долларов. Это больше годового военного бюджета Канады и Польши», — говорится в тексте обращения.

Решение президента Путина о начале войны в Украине «наносит вред безопасности России и ее граждан», добавили депутаты.

В марте, после начала российского вторжения в Украину, депутаты МО «Смольнинское» призвали Путина «остановить кровопролитие, немедленно вывести российские войска с территории Украины и уйти в отставку».

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