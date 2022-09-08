Петербургские мундепы потребовали от Госдумы выдвинуть Путину обвинение в госизмене

«За» проголосовали семь депутатов (Балтруков, Киселева, Кузнецова, Палюга, Полуйков, Чеботарь, Юферев), трое воздержались (Мишкинис, Захаров, Серая), уточнил депутат Никита Юферев.

Палюга также выложил тексты решения и обращения, которое планируется направить депутатам Госдумы. В обращении сказано, что с началом проведения «специальной военной операции» в Украине в действиях Путина «присутствуют признаки преступления», предусмотренного в статье о госизмене.

Обратились в ГосДуму с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) гибели российских военных, 2) проблемам в российской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!), (1/3) pic.twitter.com/j4pbxyavBa — Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 7, 2022

Как заявили депутаты, с 24 февраля «уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане», «страдает экономика России» и «блок НАТО расширяется на восток».

«Одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины. Однако достигнут обратный эффект. За время СВО Украина получила современную военную технику и средства в сумме на 38 миллиардов долларов. Это больше годового военного бюджета Канады и Польши», — говорится в тексте обращения.

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности



Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

Решение президента Путина о начале войны в Украине «наносит вред безопасности России и ее граждан», добавили депутаты.