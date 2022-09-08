В августе в таллиннский вытрезвитель были доставлены 568 человек

Среди оказавшихся в августе в вытрезвителе было 23 иностранца — 12 человек из Украины, двое из Польши, двое из Швеции, двое из Латвии и по одному из Молдовы, Норвегии, Грузии, Великобритании и Узбекистана.

За лето полиция доставила в вытрезвитель 1675 человек, а летом прошлого года больше 2000 выпивох.

В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека, в том числе 71 женщина, среди оказавшихся в июле в вытрезвителе было 22 иностранца — 12 человек из Украины, двое из Польши, двое из Швеции, двое из Белоруссии, по одному из Молдовы, Литвы, Германии и Латвии. В июле полиция доставила в вытрезвитель и восьмерых подростков, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.