В августе в таллиннский вытрезвитель были доставлены 568 человек, в том числе 81 женщина.
В августе в таллиннский вытрезвитель были доставлены 568 человек
Среди оказавшихся в августе в вытрезвителе было 23 иностранца — 12 человек из Украины, двое из Польши, двое из Швеции, двое из Латвии и по одному из Молдовы, Норвегии, Грузии, Великобритании и Узбекистана.
За лето полиция доставила в вытрезвитель 1675 человек, а летом прошлого года больше 2000 выпивох.
В июле в таллиннский вытрезвитель были доставлены 573 человека, в том числе 71 женщина, среди оказавшихся в июле в вытрезвителе было 22 иностранца — 12 человек из Украины, двое из Польши, двое из Швеции, двое из Белоруссии, по одному из Молдовы, Литвы, Германии и Латвии. В июле полиция доставила в вытрезвитель и восьмерых подростков, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В 2018 году во всех 20 камерах вытрезвителя установили камеры, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность доставленных в вытрезвитель лиц и следить за состоянием их здоровья.