«Я лежал на земле и видел, как из моего горла течет кровь», - профессиональный велосипедист о жутком ДТП

«Я лежал на земле, смотрел по сторонам и видел, как из моего горла течет кровь. К счастью, один из свидетелей оперативно отреагировал и сжал рану, чтобы снизить кровопотерю. Я сумел сообщить ему свою группу крови и потерял сознание», - вспоминает Фридрих тот жуткий день.

Фридрих, который является членом континентального клуба Felbermayr-Simplon Wels, в ходе аварии получил перелом шейного позвонка и повреждение нерва, к счастью, главная артерия не была повреждена - рана почти достигла стенки сосуда, но самого страшного удалось избежать.

«Это определенно мой второй день рождения. Если бы я так хорошо не тренировался, если бы рядом не оказалось очевидца, я бы не выжил", - считает Фридрих, потерявший после аварии два литра крови.

Несмотря на тяжелое ДТП, спорстмен ни разу не думал о завершении профессиональной карьеры.

«Моей целью было посоревноваться в этом году еще, но возможностей все меньше», - шутит велосипедист, потому что, на самом деле, врачи не разрешают ему принимать участие в соревнованиях. Но он уже мог спокойно ездить на велосипеде с домочадцами.