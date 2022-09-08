Австрийский гоночный велосипедист Марко Фридрих в начале лета попал в тяжелейшее ДТП, столкнувшись с автомобилем. В ходе происшествия спортсмен буквально влетел в лобовое стекло. Из-за сильных травм 24-летний велосипедист потерял два литра крови, но спустя три с половиной месяца снова сел в седло.
«Я лежал на земле и видел, как из моего горла течет кровь», - профессиональный велосипедист о жутком ДТП
«Я лежал на земле, смотрел по сторонам и видел, как из моего горла течет кровь. К счастью, один из свидетелей оперативно отреагировал и сжал рану, чтобы снизить кровопотерю. Я сумел сообщить ему свою группу крови и потерял сознание», - вспоминает Фридрих тот жуткий день.
Фридрих, который является членом континентального клуба Felbermayr-Simplon Wels, в ходе аварии получил перелом шейного позвонка и повреждение нерва, к счастью, главная артерия не была повреждена - рана почти достигла стенки сосуда, но самого страшного удалось избежать.
«Это определенно мой второй день рождения. Если бы я так хорошо не тренировался, если бы рядом не оказалось очевидца, я бы не выжил", - считает Фридрих, потерявший после аварии два литра крови.
Несмотря на тяжелое ДТП, спорстмен ни разу не думал о завершении профессиональной карьеры.
«Моей целью было посоревноваться в этом году еще, но возможностей все меньше», - шутит велосипедист, потому что, на самом деле, врачи не разрешают ему принимать участие в соревнованиях. Но он уже мог спокойно ездить на велосипеде с домочадцами.
«Поначалу я немного нервничал, но теперь это чистая радость», - подытожил он.