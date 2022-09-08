Пресс-конференция ⟩ Ляэнеметс: в кризисное время биржа электроэнергии не работает

Основными темами, затронутыми в ходе пресс-конференции стали высокие тарифы на электроэнергию, ценовой потолок для определенных услуг, а также допуск в Эстонию граждан России.

В самом начале пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас заявила, что в правительстве достигнуто принципиальное соглашение по компенсации расходов на электричество, газ и тепло. Более точные данные поступят после утверждения тарифов Департаментом конкуренции.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что в условиях кризиса стало понятно, что биржа электроэнергии перестала выполнять возложенную на нее роль.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут подчеркнула, для восстановления доверия в ближайшем будущем необходимо повысить прозрачность рабочих процессов биржи электроэнергии.

Также члены правительства подняли тему возможного назначения министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) на пост нового представителя Эстонии в Счетной палате ЕС. Урмас Рейнсалу был крайне недоволен тем, как было принято данное решение, поскольку, по его мнению, в коалиции отсутствовало полноценное обсуждение данного вопроса. Кая Каллас выразила несогласие, отметив, что, очевидно, всему виной плохо налаженная коммуникация внутри «Отечества».

Министр государственного управления Рийна Сольман сообщила, что в Эстонии в несколько раз выросло число людей, нуждающихся в поддержке со стороны социальных служб.