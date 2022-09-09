Фото ⟩ Праздник цвета, вкуса и запаха: как прошла выставка помидоров в Таллинне

1. Томаты нуждаются в подкормке. До начала цветения для растений важнее азот, а в период развития и созревания плодов томат больше всего нуждается в калии и магнии.

2. Для обильного урожая томатов важен субстрат, богатый воздухом и питательными веществами. Хорошо подходят компостная земля или навоз.

3. Для подкормки растений можно использовать, например, настой из крапивы двудомной.

4. При выращивании на торфяном субстрате томаты нуждаются в еженедельной подкормке водорастворимыми полными удобрениями.

5. В период плодоношения необходимы удобрения, богатые калием.

6. В конце прохладного и дождливого лета томаты может поразить мучнистая роса (Botrytis cinerea), которая является наиболее распространенным заболеванием томатов в теплицах.

7. Коричневая гниль томатов и фитофтороз (Phytophthora infestans) обычно передаются помидорам от картофеля.

8. Фитофтороз томатов (Fulvia fulva) повреждает только листья томатов.

9. Большая часть выведенных в Эстонии сортов устойчива к головне.

10. Среди вирусных заболеваний томатов в Эстонии может встречаться вирус табачной мозаики, от которого растения чахнут, а плоды имеют неравномерные поверхность и цвет.

11. Теплица должна хорошо проветриваться. Двери или вентиляционные люки можно держать открытыми 24 часа в сутки после того, как минует опасность ночных заморозков. Это самый эффективный способ снижения заболеваемости. Растения сохраняются сухими, и отсутствуют благоприятные условия для распространения патогенных микробов.

12. Не переусердствуйте с удобрением растений.

13. Выращивайте помидоры в грунте и используйте для удобрения навоз.

14. Растения не следует сажать слишком густо.

15. Каждый год используйте новую пленку и новый материал для подвязывания.

16. Обрывайте больные части растений, особенно при мучнистой росе и листовой гнили.

17. Каждую неделю удаляйте боковые побеги.

18. Держите поверхность почвы сухой. Например, используйте систему капельного орошения.

19. Поливайте помидоры по утрам 1–2 раза в неделю, в очень жаркую погоду – чаще.

20. Осенью, собрав урожай, удалите с грядки все завядшие части растений и опавшие плоды.