В мире выведено около десяти тысяч сортов томатов, плоды которых отличаются формой, размером и вкусом. На выставке помидоров в Таллиннском ботаническом саду было представлено около 300 сортов.
Фото ⟩ Праздник цвета, вкуса и запаха: как прошла выставка помидоров в Таллинне
«Помидоры на вкус бывают самые разные: сладкие, кисловатые, терпкие, пряные… Помимо одноцветных помидоров существуют также двухцветные – полосатые и пятнистые, красные, оранжевые, желтые, розовые, почти черные и абсолютно белые. Многочисленные уникальные сорта выведены и в Эстонии», – рассказала методист Таллиннского ботанического сада Тийа Яанус.
Синьоры-помидоры
Но одно дело прочитать, сколько сортов и какого они цвета, а другое – увидеть все это многоцветье своими глазами. На выставке, которая работала три дня, можно было в свое удовольствие любоваться помидорами и сладкими перцами из коллекции латвийских селекционеров Валдиса Пулиньша и Татьяны Нагле, а также из коллекций Таллиннского ботанического сада. Среди посетителей – в основном садоводы-любители, которые хотели не просто посмотреть на красивые помидорки, но и получить рекомендации опытных селекционеров. Здесь же шла бойкая торговля семенами.
А какие поэтические названия! Хотя они были написаны латиницей, многие имели явно российское происхождение: «Ваше величество», «Аметистовое сердце», «Вкус детства» соседствовали с Cuore antico di aqui terme, Džekpot и Kazanova, а «Вишенка золотая» – с Blue Betty.
«А дегустация будет?» – спросила одна из посетительниц. «Ну, мы даем пробовать…» – туманно ответили ей. За время пребывания автора на выставке никакого подобия дегустации замечено не было, и это вполне понятно: сколько килограммов помидоров нужно было нарезать на ломтики и разложить на специальном столе, чтобы удовлетворить любопытство наших садоводов-любителей?
Но, с другой стороны, возможность попробовать хотя бы несколько уникальных сортов привлекла бы еще больше любителей помидоров. И узнать о них, и купить семена, чтобы вырастить и украсить свои плантации не только необычайно привлекательными, но и вкусными плодами. Может быть, Ботанический сад изыщет возможность проводить дегустации? Думаю, даже за дополнительную плату это вызвало бы большой интерес. Не составило бы труда привлечь на мероприятие и местных поваров с их рецептами.
«Помидор можно и к ране приложить, но главное – это вкусно», – резюмировала сотрудница Ботанического сада Мария Струкова и повела заранее зарегистрировавшихся посетителей на необычную экскурсию.
Интересная идея – собрать в одном месте лекарственные, съедобные и экзотические растения, а также устроить огород с баклажанами, тыквами, перцами, различными сор тами базилика и проводить там экскурсии. Мария Струкова выполняет в Ботаническом саду сразу несколько функций: она и садовник, и организатор мероприятий, и экскурсовод, и с прессой активно общается, рассказывая обо всех любопытных мероприятиях.
Завсегдатаям Ботанического сада отлично знаком Пальмовый дом, где попадаешь в настоящий тропический мир. А вот расположенный позади него Сад чувств (Meelte Aed) порою ускользает от внимания. Хотя здесь можно не просто смотреть на растения, но и трогать и нюхать их. А если аккуратно и чуть-чуть – оторвать, например, листочек мяты и, растерев его в пальцах, насладиться ароматом.
«Если вы говорите с растениями, это нормально, но если они начнут вам отвечать – обратитесь к врачу! Правда, есть еще один вариант: вы – шаман», – улыбается Мария Струкова. О каждом растении она знает всевозможные истории: научные, медицинские, литературные и просто забавные. Участники экскурсии узнали, что многие привычные нам растения, например подсолнечник и кукуруза, оказывается, родом из Южной или Центральной Америки. Оттуда же пришел к нам топинамбур – земляная груша.
Сок агавы идет на изготовление текилы, африканский алоэ заживляет раны, лаванда – результат неразделенной любви, а в Провансе лаванду используют не только как ароматизатор, но добавляют в сыр и шоколад. Конопля в Саду чувств растет техническая. Вы, скорее всего, видели в супермаркетах хлеб с коноплей, а в кондитерских бутиках – шоколад с зернами конопли. А вот в 100 граммах зеленой массы растущего в Ботаническом саду популярного иван-чая содержится 2,3 мг железа, 1,3 мг никеля, 2,3 мг меди, 16 мг марганца, 1,3 мг титана, 0,44 мг молибдена и 6 мг бора. Не трава, а таблица Менделеева!
На экскурсиях Мария Струкова рассказывает и об особенностях тыквы, перцев, баклажанов. Видно невооруженным глазом, как хорошо себя чувствуют растения на здешних грядках.
Анекдот
Вы любите помидоры? Кушать да, а так – нет
Знаете этот старый и очень короткий анекдот? Огородники, которые весной, летом и осенью посвящают все свободное время выращиванию овощей, в том числе и томатов, наверняка понимают этот анекдот одинаково. Герой анекдота чрезвычайно далек от того, чтобы высевать семена в ящики с землей, выращивать рассаду, пикировать, отвозить ее на дачу, пересаживать в теплицу, поливать, подкармливать, пасынковать, опрыскивать, бороться с фитофторой и прочими вредителями, снова и снова поливать, потом собирать урожай и перерабатывать. Нет, он не таков. Он не любит помидоры, как любит их садовод, он их только «кушать» любит, а не выращивать и заботиться об урожае. Лентяй! Другие любители анекдотов понимают, что главное в этой шутке – слово «любить», к которому читатели мужского пола обычно относятся с большим трепетом и не спешат произнести его вслух.
Томат или помидор?
Томат или помидор? Ботаническое название этого растения – Solánum lycopérsicum. Оно относится к роду Паслён (Solanum) семейства Паслёновых и является близким родственником картофеля и баклажана.
Слово «томат» происходит от названия этого растения у ацтеков – индейского народа из центральной Мексики. Они его называли tomatl. Когда томаты были завезены в Европу в XVI веке, ацтекское название прижилось в португальском, испанском, французском, английском и других языках. В русский язык слово «томат» вошло как заимствование из французского. А вот итальянцы решили пойти другим путем и придумали яркому плоду собственное название – pomo d’oro, то есть «золотое яблоко». Отсюда и помидор.
Вроде бы первые завезенные из-за океана сорта были желтого цвета. С точки зрения лингвистики, оба названия правомочны. Ботаники же считают, что томат – это овощная культура в целом, поэтому мы говорим: «сорта томатов». А вот помидор – плод томата. Исходя из общепринятой в ботанике классификации плодов, помидор относится к ягодам. По одной из бытовых версий, если блюдо приготовлено из сырых овощей, то оно – из помидоров, а если продукт прошел термическую обработку, то он превращается в томат. Например, салат из помидоров и томатный сок.
Век живи – век учись
На основе материалов научного сотрудника Эстонского института селекции растений Ингрид Бендер методист Таллиннского ботанического сада Тийа Яанус подготовила полезные советы, с помощью которых можно получить хороший урожай томатов.
1. Томаты нуждаются в подкормке. До начала цветения для растений важнее азот, а в период развития и созревания плодов томат больше всего нуждается в калии и магнии.
2. Для обильного урожая томатов важен субстрат, богатый воздухом и питательными веществами. Хорошо подходят компостная земля или навоз.
3. Для подкормки растений можно использовать, например, настой из крапивы двудомной.
4. При выращивании на торфяном субстрате томаты нуждаются в еженедельной подкормке водорастворимыми полными удобрениями.
5. В период плодоношения необходимы удобрения, богатые калием.
6. В конце прохладного и дождливого лета томаты может поразить мучнистая роса (Botrytis cinerea), которая является наиболее распространенным заболеванием томатов в теплицах.
7. Коричневая гниль томатов и фитофтороз (Phytophthora infestans) обычно передаются помидорам от картофеля.
8. Фитофтороз томатов (Fulvia fulva) повреждает только листья томатов.
9. Большая часть выведенных в Эстонии сортов устойчива к головне.
10. Среди вирусных заболеваний томатов в Эстонии может встречаться вирус табачной мозаики, от которого растения чахнут, а плоды имеют неравномерные поверхность и цвет.
11. Теплица должна хорошо проветриваться. Двери или вентиляционные люки можно держать открытыми 24 часа в сутки после того, как минует опасность ночных заморозков. Это самый эффективный способ снижения заболеваемости. Растения сохраняются сухими, и отсутствуют благоприятные условия для распространения патогенных микробов.
12. Не переусердствуйте с удобрением растений.
13. Выращивайте помидоры в грунте и используйте для удобрения навоз.
14. Растения не следует сажать слишком густо.
15. Каждый год используйте новую пленку и новый материал для подвязывания.
16. Обрывайте больные части растений, особенно при мучнистой росе и листовой гнили.
17. Каждую неделю удаляйте боковые побеги.
18. Держите поверхность почвы сухой. Например, используйте систему капельного орошения.
19. Поливайте помидоры по утрам 1–2 раза в неделю, в очень жаркую погоду – чаще.
20. Осенью, собрав урожай, удалите с грядки все завядшие части растений и опавшие плоды.