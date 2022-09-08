Red Bull окрылил Кристьяна Ильвеса

Ильвес, который с 2016 года избирается лучшим двоеборцем Эстонии, в прошлом году совершил очередной рывок в карьере и завершил серию Кубка мира по итогам общего зачета на пятом месте. Его лучшими достижениям стали в прошлом году два вторых места на этапе Кубка мира.