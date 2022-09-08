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Red Bull окрылил Кристьяна Ильвеса

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Red Bull окрылил Кристьяна Ильвеса
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Кристьян Ильвес.
Кристьян Ильвес. Фото: Flawia Krawczyk

Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес присоединился к команде Red Bull – австрийский производитель энергетических напитков стал спонсором нашего спортсмена.

Ильвес, который с 2016 года избирается лучшим двоеборцем Эстонии, в прошлом году совершил очередной рывок в карьере и завершил серию Кубка мира по итогам общего зачета на пятом месте. Его лучшими достижениям стали в прошлом году два вторых места на этапе Кубка мира.

Концерн Red Bull решил причислить Ильвеса к своим спортсменам – в числе представителей Эстонии в рядах Red Bull уже Келли Сильдару (фристайл) и Яан Роосе (экстремальный спорт).

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